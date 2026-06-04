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Ajax-speler Oscar Gloukh belaagd in Albanië

4 juni 2026, 09:35   Bijgewerkt: 09:53
Ajax-speler Oscar Gloukh
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Oscar Gloukh is het onderwerp van gesprek na afloop van de interland tussen Albanië en Israël (0-1). De middenvelder van Ajax heeft zich totaal niet populair gemaakt bij het publiek en de spelers van de Albanezen.

Israël en Albanië, twee landen die allebei niet deelnemen aan het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, namen het woensdagavond in Tirana tegen elkaar op. Ajacied Gloukh tekende na 72 minuten voetballen met een fraaie actie voor de openingstreffer.

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Vervolgens provoceerde Gloukh het thuispubliek. Hij rende met een vinger voor zijn mond langs de tribunes. Dat zorgde voor woede bij de Albanese fans. Gloukh werd massaal uitgefloten en er werden voorwerpen richting hem gegooid. Daarnaast waren ook de spelers van Albanië niet gediend van zijn gedrag. De middenvelder van Israël kreeg een beuk te verwerken van Elseid Hysaj, die verhaal ging halen. Beide spelers kregen een gele kaart.

Bondscoach Gal Cohen nam na het incident de verstandige beslissing om Gloukh naar de kant te halen, waarna de rust terugkeerde. Israël zegevierde uiteindelijk met 0-1 in Tirana, waardoor Gloukh de matchwinner werd.

Bekijk hieronder de beelden:

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Albanië - Israël

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
6
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

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