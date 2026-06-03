Hedwiges Maduro velt oordeel over Míchel: 'Dit is mijn eerste gedachte'

Hedwiges Maduro heeft begrip voor de aanstelling van Míchel als nieuwe trainer van Ajax. Dinsdag maakten de Amsterdammers zijn aanstelling bekend. In gesprek met journalist Frank Hoekman van FCUpdate stelt Maduro dat er weinig geschikte Nederlandse kandidaten beschikbaar waren.

Technisch directeur Jordi Cruijff kwam uit bij de ervaren Spanjaard, die in het seizoen 2023/24 vriend en vijand verraste door Girona naar een derde plek te loodsen. Het afgelopen seizoen degradeerde de club echter uit LaLiga. "Een goede ervaren Spaanse coach, dat is mijn eerste gedachte", zegt Maduro over de kersverse aanstelling. "Hij heeft het heel goed gedaan bij Girona de afgelopen jaren. Nou, dit jaar zijn ze gedegradeerd, maar over het algemeen heeft hij het heel goed gedaan daar en heeft hij ook een goede naam in Spanje."

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De voormalig speler van Ajax stelt dat Cruijff binnen de eigen landsgrenzen weinig opties had. "Voor een Nederlandse kandidaat dan moet je eigenlijk denken aan Peter Bosz, Arne Slot, dat niveau, bij Ajax", klinkt het. Naar verluidt stonden Bosz en Slot inderdaad op de kandidatenlijst, maar waren ze niet haalbaar . "En als je dat niveau niet kunt krijgen, dan moet je eigenlijk naar het buitenland gaan kijken en dat hebben ze gedaan", aldus Maduro.

'Succes van Míchel hangt af van transfers'

Voor Míchel wacht een flinke uitdaging in de hoofdstad, aangezien Ajax het afgelopen seizoen op een vijfde plaats is geëindigd. Er wordt een grote schoonmaak verwacht in de selectie, waarbij diverse spelers mogelijk vertrekken om ruimte te maken voor versterkingen die in de aanvallende visie van de nieuwe coach passen.

Of de club komend jaar weer de aansluiting kan vinden bij PSV en de andere concurrenten, is volgens Maduro moeilijk te zeggen. "Ik hoop het wel, maar het hangt een beetje van de aankopen af en nou, de trainer is er nu", stelt hij. "Dan kan het ook weer heel snel gaan dat Ajax weer aan gaat haken. Voetbal weet je het nooit, maar het hangt wel natuurlijk van de selectie af."