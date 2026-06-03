Hans Kraay junior adviseert Míchel, de nieuwe trainer van Ajax, om de komende maanden aan zijn Engels te werken. In een eerste interview met Ajax TV sprak Míchel weliswaar Engels, maar volgens Kraay nog niet op het niveau om zijn ideeën goed over te brengen.

"Ik heb niet de indruk dat hij geweldig Engels spreekt”, zegt Kraay woensdagavond bij ESPN. “Dat mag ik bijna over niemand zeggen, want ik spreek zelf ook niet al te best Engels, ondanks het feit dat ik drie jaar in Amerika en twee jaar in Engeland heb gewoond. Maar ik denk dat ik hem met mijn Engels wel kan verslaan.”

'Míchel moet naar nonnen in Vught'

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Kraay adviseert de Spanjaard om naar de nonnen in Vught te gaan’. “Los van Louis van Gaal heeft bijna iedere trainer daar baat bij gehad.” Het is volgens de analist belangrijk om goed Engels te spreken. ”Want van de 22 selectiespelers spreken er straks misschien achttien geen Spaans. Je kunt wel een paar Spaanse spelers halen, maar de meerderheid spreekt die taal niet. Ik kan me niet voorstellen dat hij alleen maar Spaanse spelers gaat halen.”

“Hij wil wel heel graag Dani Ceballos van Real Madrid hebben”, weet Kraay. “Die lijkt een beetje op het type Henderson: een voetballer die de bal altijd bij dezelfde kleur inlevert, geen goals maakt, geen slidings inzet, maar op basis van inzicht veel ballen onderschept. Dat is in een notendop het type speler dat hij wil halen.”

“Maar ik las vandaag dat Ceballos het liefst terug wil naar de streek waar hij is opgegroeid, naar Sevilla en de club waar hij eerder heeft gespeeld. Als je terug wilt naar je geboortestreek en naar de club uit je jeugd, dan denk ik dat Ajax van heel goede huize moet komen. Bovendien verdient hij bij Real Madrid een megasalaris”, benadrukt de oud-voetballer.

Daley Blind terug naar Ajax?

De komst van Míchel kan wel de deur openen naar een andere transfer. “Michel kent Daley Blind natuurlijk heel goed. Wij doen soms alsof hij inmiddels 42 is, maar hij is pas 36. De afgelopen drie seizoenen heeft hij gewoon 110 wedstrijden gespeeld.” Blind speelde de afgelopen jaren onder Míchel bij Girona.

“Als Dani Ceballos niet te betalen is, zou Daley Blind dan niet een Henderson-rol kunnen vervullen?”, vraagt Kraay zich af. “Hij speelt de bal altijd naar de juiste kleur en zou dan pal voor twee centrale verdedigers spelen, waardoor hij niet in de diepte geklopt wordt.” Presentator Milan van Dongen denkt dat de interviews tussen Kraay en Míchel leuk gaan woorden. “Dat ik meteen vraag: waarom Daley Blind niet? Dan krijgen we gelijk ruzie”, lacht Kraay.