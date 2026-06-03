Dani Ceballos lijkt op Instagram te hebben gereageerd op de berichtgeving over zijn transfer naar Ajax. De middenvelder plaatste een Story met daarbij het nummer Todo es Mentira, wat Spaans is voor ‘alles is een leugen’.

Ceballos wordt al langer gelinkt aan Ajax, aangezien hij geen toekomst meer lijkt te hebben bij Real Madrid. In de nacht van dinsdag op woensdag meldde transferexpert Matteo Moretto dat de middenvelder op het punt staat om Madrid in te ruilen voor Nederland. Hier zouden de Amsterdammers een bedrag van zo’n zes miljoen euro voor moeten betalen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens ESPN lijkt de transfer er echter niet van te gaan komen. Hoewel Ajax bereid zou zijn om aan de vraagprijs van Real Madrid te voldoen, zouden de persoonlijke eisen van Ceballos een flink struikelblok vormen. De Amsterdammers kunnen het loon van de Spanjaard volgens het netwerk namelijk niet kwijt in het salarishuis.

Inmiddels lijkt Ceballos op Instagram ook op subtiele wijze te hebben gereageerd op de berichtgeving dat hij dicht bij een stap naar Ajax is. In zijn Story plaatst hij een foto van zichzelf op vakantie. Onder de Story wordt het nummer Todo es Mentira van Nani Cortés afgespeeld. ‘Alles is een leugen’, luidt de vertaling van de titel van het nummer. Of dit daadwerkelijk een reactie is op de berichtgeving over Ajax is niet met zekerheid te zeggen, maar de timing hiervan is op zijn minst opvallend. Het is ook mogelijk dat Ceballos hiermee reageert op de suggesties dat hij de mol zou zijn in de kleedkamer van Real Madrid, wat enkele weken geleden werd gemeld.