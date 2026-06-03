Ajax betaalt miljoenen aan Real Madrid voor Dani Ceballos

Ajax heeft Dani Ceballos zo goed als binnen, zo weet transferexpert Matteo Moretto. De 29-jarige middenvelder gaat overkomen van Real Madrid. Ajax zal daar een bedrag van zo’n zes miljoen euro voor betalen.
In april werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Ceballos. De middenvelder staat sinds 2017 onder contract bij Real Madrid. Hij speelde tot dusver 215 officiële wedstrijden voor de club en werd tussen 2019 en 2021 verhuurd aan Arsenal, waarvoor hij 77 keer uitkwam. De middenvelder ligt nog tot de zomer van 2027 vast in Madrid.
Hoewel er getwijfeld werd of Ajax daadwerkelijk een kans zou maken om Ceballos, stelde clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf dat de ‘gunfactor van Jordi Cruijff’ niet onderschat moest worden. Daar lijkt hij nu gelijk mee te hebben gekregen. Volgens Moretto staat Ajax namelijk op het punt om Ceballos vast te leggen.
De transferexpert stelt nu dat de onderhandelingen tussen Ajax en Real Madrid zeer voorspoedig verlopen en een transfer niet ver weg meer is. De Amsterdammers zouden een bedrag van zes miljoen euro moeten betalen om de middenvelder naar Nederland te halen.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
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