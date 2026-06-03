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Ajax betaalt miljoenen aan Real Madrid voor Dani Ceballos

3 juni 2026, 07:44
Dani Ceballos
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax heeft Dani Ceballos zo goed als binnen, zo weet transferexpert Matteo Moretto. De 29-jarige middenvelder gaat overkomen van Real Madrid. Ajax zal daar een bedrag van zo’n zes miljoen euro voor betalen.

In april werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Ceballos. De middenvelder staat sinds 2017 onder contract bij Real Madrid. Hij speelde tot dusver 215 officiële wedstrijden voor de club en werd tussen 2019 en 2021 verhuurd aan Arsenal, waarvoor hij 77 keer uitkwam. De middenvelder ligt nog tot de zomer van 2027 vast in Madrid.

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Hoewel er getwijfeld werd of Ajax daadwerkelijk een kans zou maken om Ceballos, stelde clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf dat de ‘gunfactor van Jordi Cruijff’ niet onderschat moest worden. Daar lijkt hij nu gelijk mee te hebben gekregen. Volgens Moretto staat Ajax namelijk op het punt om Ceballos vast te leggen.

De transferexpert stelt nu dat de onderhandelingen tussen Ajax en Real Madrid zeer voorspoedig verlopen en een transfer niet ver weg meer is. De Amsterdammers zouden een bedrag van zes miljoen euro moeten betalen om de middenvelder naar Nederland te halen.

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Als ajax daadwerkelijk Dani Ceballos binnen haalt hebben ze een betere middenvelder in huis gehaald hij kan hij mooie op nummer 6 spelen en jordi beging met het opruimen van een aantal spelers saluto als eerst

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Goed bezig Jordi, nu ook nog een ervaren spits, een keeper en een rechtsback.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.620 Reacties
1.087 Dagen lid
17.435 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als ajax daadwerkelijk Dani Ceballos binnen haalt hebben ze een betere middenvelder in huis gehaald hij kan hij mooie op nummer 6 spelen en jordi beging met het opruimen van een aantal spelers saluto als eerst

Kicker
333 Reacties
689 Dagen lid
747 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed bezig Jordi, nu ook nog een ervaren spits, een keeper en een rechtsback.

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Daniel Ceballos Fernández

Daniel Ceballos Fernández
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 29 jaar (7 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
16
0
2024/2025
Real Madrid
23
0
2023/2024
Real Madrid
20
0
2022/2023
Real Madrid
30
0

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