Ajax heeft het vizier gericht op Dani Ceballos, zo meldt Marca. De Amsterdammers zouden al eerste contacten hebben gelegd om de middenvelder over te nemen van Real Madrid.

De 29-jarige Ceballos staat sinds 2017 onder contract bij Real Madrid. Hij speelde tot dusver 214 officiële wedstrijden voor de club en werd tussen 2019 en 2021 verhuurd aan Arsenal, waarvoor hij 77 keer uitkwam.

Door blessureleed dateert zijn laatste wedstrijd van 21 februari. Ceballos had last van een kuitblessure, maar is nu weer inzetbaar. In de laatste drie officiële wedstrijden, waaronder het Champions League-duel met Bayern München van woensdagavond.

Ceballos heeft een contract tot medio 2027 in het Santiago Bernabéu en lijkt deze zomer te vertrekken bij Real Madrid. Het algoritme van FootballTransfers schat zijn transferwaarde in op 6,3 miljoen euro.

Volgens journalist Matteo Moretto is zijn vertrek zo goed als zeker en heeft Ajax al concrete interesse getoond, waarbij de eerste contacten inmiddels zijn gelegd. Zo wendt de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff zich tot de Spaanse markt, waarin hij bekend is.