'Ajax toont concrete interesse in Real Madrid-middenvelder Ceballos'

16 april 2026, 18:19   Bijgewerkt: 18:26
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax heeft het vizier gericht op Dani Ceballos, zo meldt Marca. De Amsterdammers zouden al eerste contacten hebben gelegd om de middenvelder over te nemen van Real Madrid.

De 29-jarige Ceballos staat sinds 2017 onder contract bij Real Madrid. Hij speelde tot dusver 214 officiële wedstrijden voor de club en werd tussen 2019 en 2021 verhuurd aan Arsenal, waarvoor hij 77 keer uitkwam.

Door blessureleed dateert zijn laatste wedstrijd van 21 februari. Ceballos had last van een kuitblessure, maar is nu weer inzetbaar. In de laatste drie officiële wedstrijden, waaronder het Champions League-duel met Bayern München van woensdagavond.

Ceballos heeft een contract tot medio 2027 in het Santiago Bernabéu en lijkt deze zomer te vertrekken bij Real Madrid. Het algoritme van FootballTransfers schat zijn transferwaarde in op 6,3 miljoen euro.

Volgens journalist Matteo Moretto is zijn vertrek zo goed als zeker en heeft Ajax al concrete interesse getoond, waarbij de eerste contacten inmiddels zijn gelegd. Zo wendt de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff zich tot de Spaanse markt, waarin hij bekend is.

Denk je dat Dani Ceballos haalbaar is voor Ajax?

Laden...
15 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.361 Reacties
996 Dagen lid
13.822 Likes
CG
Eindelijk dat ze nu écht een speler willen hebben die boven de 26 jaar is. Nu nóg zeker drie daarvan!!

Daniel Ceballos Fernández

Daniel Ceballos Fernández
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 29 jaar (7 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
15
0
2024/2025
Real Madrid
23
0
2023/2024
Real Madrid
20
0
2022/2023
Real Madrid
30
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

