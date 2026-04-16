Jordi Cruijff staat voor een enorme opgave om Ajax weer op de rit te krijgen, zo schetst Voetbal International. De Amsterdammers mikten er jaren op om het Bayern München van Nederland te worden, maar heeft volgens het weekblad inmiddels meer weg van Manchester United.

Ajax was tussen 2010 en 2022 dominant in de Eredivisie. De Amsterdammers werden in die periode zeven keer landskampioen en vier keer tweede, terwijl seizoen 2019/20 voortijdig werd beëindigd door de coronapandemie. Ajax stond destijds op een gedeelde eerste plaats met AZ. In 2018 sprak toenmalig technisch directeur Marc Overmars uit dat Ajax ‘het Bayern München van de Eredivisie wil worden’, doelend op de ongekende dominantie van de Zuid-Duitsers in de Bundesliga.

Daar is Ajax niet in geslaagd, want na het vertrek van Overmars en Erik ten Hag stortte de boel als een kaartenhuis in elkaar. “Inmiddels heeft de club meer weg van het Manchester United van Nederland. De grootste, maar al een tijdje niet meer de beste”, schrijft VI. Het weekblad is ervan overtuigd dat Ajax nog wel eens terugdenkt aan het voorjaar van 2023, toen toenmalig technisch directeur Sven Mislintat in gesprek was met Peter Bosz, die nu bij PSV drie titels op rij heeft gewonnen. “Het had meer weg van een gesprek voor de bühne, want vanuit de directie was er behoorlijk wat weerstand tegen een terugkeer van Bosz. Inmiddels is Ajax zeven hoofdtrainers verder, en bewijst Bosz wekelijks wat een kapitale inschattingsfout het is geweest.”

De afgelopen jaren was het een ‘duiventil’ in de top van Ajax, waar inmiddels Jordi Cruijff het voor het zeggen heeft als technisch directeur. De zoon van clublegende Johan Cruijff staat voor een ‘monsterklus’. “Het is aan hem om Ajax uit dit moeras van wisselvalligheid te leiden. Een klus waar sinds het vertrek van Overmars zeven technisch directeuren hun tanden stuk hebben gebeten. De totale moedeloosheid die zich deze weken meester maakt van de Ajax-fans is wat dat betreft goed te begrijpen. Eerst zien, dan geloven.”

VI haalt aan dat het aanstellen van een goede trainer al een flinke stap in de juiste richting is. “Arne Slot, Peter Bosz en Francesco Farioli hebben de afgelopen jaren laten zien dat een goede trainer plus een aantal gerichte aankopen al heel snel een wereld van verschil kunnen maken. De best geleide club ter wereld, dat zal Ajax voorlopig niet worden. Eerst maar eens de best geleide club van Noord-Holland.”