Van der Gijp waarschuwt Ajax en Cruijff voor ‘zwaktebod’

Nicky van der Gijp vindt het een slecht idee als Ajax terughaalt naar Amsterdam, zo maakt hij duidelijk in De Oranjezomer. De analist noemt het een ‘zwaktebod’ en waarschuwt Ajax ervoor niet te veel in het verleden te blijven hangen.

Ajax werd de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een terugkeer van Blind. De 36-jarige verdediger loopt deze zomer uit zijn contract bij Girona en zou dus transfervrij terug kunnen keren bij de club waar hij zijn loopbaan begon. De routinier werkte daarnaast de afgelopen seizoenen al samen met Míchel, die dinsdag werd gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax.

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In De Oranjezomer maakt Hélène Hendriks de link tussen die twee en legt ze dit voor aan Van der Gijp. “Ik hoop het niet voor Ajacieden, moet ik zeggen”, antwoordt hij op de vraag of de terugkeer van Blind nu waarschijnlijker is. “Het is een beetje Ajax-eigen om terug te vallen op het verleden. Met Klaassen hebben we het gezien, maar ook Álvarez is zo’n naam die elke keer wordt genoemd. Ik vind dat Ajax vooruit moet. Elke keer terugkijken naar het verleden vind ik een beetje een zwaktebod.”

Vervolgens komt ook de taalbeheersing van Míchel ter sprake, omdat het gerucht rondging dat de Spanjaard geen Engels spreekt. “Dat is niet helemaal waar. Volgens mij is dat een beetje overdreven”, aldus Van der Gijp. De analist stelt dat de trainer momenteel druk bezig is met cursussen om zijn Engels te verbeteren. “Maar goed, Spaans is toch een beetje de voertaal bij Ajax? Dus ik denk dat het wel moet lukken.”

VIDEO - Nicky van der Gijp ziet niks in mogelijke terugkeer Daley Blind bij Ajax: ‘Zwaktebod’