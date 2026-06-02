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Officieel: Ajax presenteert Míchel als nieuwe hoofdtrainer

2 juni 2026, 19:34
Michel wordt genoemd als trainer van Ajax
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax heeft een akkoord bereikt met Míchel als nieuwe hoofdtrainer, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De Spaanse trainer, voluit Miguel Ángel Sánchez Muñoz, tekent een contract tot medio 2028 en maakt de overstap naar Amsterdam na zijn vertrek bij Girona FC.

Dinsdag meldden verschillende journalisten al dat de komst van Míchel naar Ajax in kannen en kruiken was, maar Ajax bevestigt nu zelf dat alles rond is.

Analyse: Dit is waarom Ajax uitkomt bij Míchel als nieuwe trainer

Míchel stond de afgelopen vijf seizoenen aan het roer bij Girona en leidde de club in 2023/2024 naar de derde plaats in La Liga, het beste resultaat in de clubgeschiedenis. Afgelopen seizoen degradeerde de Spanjaard met Girona. Eerder werkte hij als trainer bij Rayo Vallecano en SD Huesca.

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Wat er met Óscar García gebeurt, is nog niet bekend: “Over de verdere invulling van de nieuwe technische staf wordt gecommuniceerd zodra deze formeel is afgerond”, meldt Ajax.

Technisch directeur Jordi Cruijff reageert: “Míchel is een ambitieuze en veeleisende trainer. Hij gaat zijn visie en zijn intensieve manier van werken overbrengen op onze selectie, daar ben ik van overtuigd. Ik ken hem goed en volg hem al jaren. Zijn manier van werken past bij Ajax. Dat hij vijf seizoenen bij dezelfde club in La Liga heeft gewerkt zegt iets over zijn kwaliteiten en over zijn loyaliteit. Nu deze belangrijke positie is ingevuld kunnen wij verder bouwen aan het verbeteren van de selectie.”

Reactie Míchel

Ook Míchel reageert op zijn aanstelling: “Het voelt goed om hier te zijn, ik ben trots dat ik deze volgende stap in mijn carrière kan zetten. Ajax is een grote naam in Europa, een club die altijd jonge en goede spelers voortbrengt. Jordi kent mij vanuit mijn werk in Spanje, samen hebben we gesproken over de filosofie van de club, over hoe ik werk en hoe dat samen gaat komen. Hij heeft alle vertrouwen in mij uitgesproken en samen met de andere mensen binnen de club starten we een nieuwe uitdaging. Het doel is om Ajax weer daar te krijgen waar het hoort te staan en ik heb er alle vertrouwen in dat dit lukt.”

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dilima1966
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dilima1966
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Nu nog een goede team om Miguel Ángel Sánchez heen met wat er nu is gaat het hem ook niet lukken het team moet goed op de schop

CG
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Ben erg benieuwd hoe het nu gaat worden, er moet veel gaan gebeuren!!

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dilima1966
3.619 Reacties
1.086 Dagen lid
17.433 Likes
dilima1966
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  • 3
    + 1
avatar

Nu nog een goede team om Miguel Ángel Sánchez heen met wat er nu is gaat het hem ook niet lukken het team moet goed op de schop

CG
3.511 Reacties
1.044 Dagen lid
13.989 Likes
CG
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    + 1
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Ben erg benieuwd hoe het nu gaat worden, er moet veel gaan gebeuren!!

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Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez
Girona
Team: Girona
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

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