vertrekt per direct bij Feyenoord, zo meldt de club woensdagavond via de officiële kanalen. Het contract van de 27-jarige aanvallende middenvelder, dat nog doorliep tot medio 2027, is 'in goed overleg' ontbonden.

Sinds de zomer van 2023 staat Stengs onder contract bij Feyenoord, maar in De Kuip werd hij vorig seizoen als 'overbodig' bestempeld. Een verhuur aan het Italiaanse Pisa leek uitkomst te brengen, maar mede door aanhoudend blessureleed kwam Stengs namens de degradant niet verder dan 42 speelminuten, verspreid over vier invalbeurten in de Serie A. Zijn contract bij Feyenoord liep nog door tot medio 2027, waardoor Stengs zich bij de start van de voorbereiding weer in Rotterdam-Zuid meldde. De middenvelder en zijn partner Beau de Boer (de dochter van Frank de Boer) lieten de geboorte van hun tweede kind zelfs eerder plaatsvinden zodat Stengs mee kon op trainingskamp naar België, zo werd gisteren bekend.

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Feyenoord laat woensdagavond echter weten dat het contract van Stengs per direct is ontbonden. "Daarmee krijgt de 27-jarige aanvallende middenvelder, die woensdagavond afscheid neemt op trainingskamp in Brussel, de ruimte voor een nieuwe stap in zijn carrière", aldus de Stadionclub. Stengs kan derhalve transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Eerder deze zomer deden al geruchten de ronde dat Marc Overmars de aanvallende middenvelder terug zou willen halen naar Royal Antwerp FC, waarmee hij als huurling van OGC Nice in het seizoen 2022/23 de Belgische dubbel won.

'Beste keus op dit moment'

Stengs komt op de clubsite van Feyenoord met een reactie op zijn vertrek. "Afscheid nemen van Feyenoord is lastig, want ik heb me hier vanaf moment één omarmd en thuis gevoeld", zo laat hij optekenen. "Van alle mensen binnen de club, tot aan de geweldige aanhang die er altijd omheen is. Dat ik bij mijn terugkeer deze zomer en na de eerste oefenwedstrijd opnieuw zo veel positieve geluiden van de supporters kon ontvangen, deed me echt heel goed. Aan de supporters: bedankt, jullie waren geweldig."

"Dat ik hier bij Feyenoord prijzen heb mogen winnen, is wat ik later met trots aan mijn kinderen zal blijven vertellen", vervolgt Stengs zijn relaas. "Ik weet nog niet wat de toekomst me zal brengen, maar dit besluit met elkaar is de beste keuze voor dit moment. Dat ik kan voetballen, is voor mij nu het allerbelangrijkste. Ik gun alles en iedereen het beste, heb hier genoten en hoop jullie nog eens tegen te komen", besluit de aanvallende middenvelder.