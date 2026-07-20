Merkwaardig: Feyenoord-speler deelt 43 dagen na ontslag plots bericht over Van Persie

heeft via sociale media onverwachts van zich laten horen met een eerbetoon aan Robin van Persie. De vleugelaanvaller van Feyenoord deelde een foto met de momenteel clubloze trainer, die op 7 juni van dit jaar werd ontslagen in De Kuip.

Op zijn Instagram-account plaatste de rechtsbuiten een foto in zijn Story. Op de afbeelding is te zien hoe Van Persie een arm op de schouder legt van Hadj Moussa. De 24-jarige aanvaller voegde daarbij de tekst '@robinvanpersie' toe, gevolgd door een rood hartje.

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Rond Van Persie is het momenteel stil op voetbalgebied. De trainer kreeg op 7 juni te horen dat hij moest vertrekken bij Feyenoord. De nieuwe clubleiding, onder aanvoering van technisch directeur Dévy Rigaux, besloot het seizoen met een ander gezicht voor de groep te willen beginnen. Sinds zijn ontslag heeft Van Persie zich niet publiekelijk uitgelaten en genoot hij van een vakantie.

Op sociale media wordt met enige verbazing gereageerd op de Story van Hadj Moussa. Hieronder een greep uit de reacties op X.