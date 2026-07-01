'Overmars overweegt overbodige Feyenoorder naar Antwerp te halen'

Feyenoord zou deze zomer mogelijk kunnen slijten in België, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). Het Royal Antwerp FC van technisch directeur Marc Overmars zou de aanvallende middenvelder als potentiële versterking zien, al is van concrete onderhandelingen voor zover bekend nog geen sprake.

Stengs is geen onbekende in Antwerpen. In het seizoen 2022/23 speelde hij al een jaar voor The Great Old, als huurling van OGC Nice. Onder toenmalig trainer Mark van Bommel kwam de oud-speler van AZ in dat jaar tot 31 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor drie goals en negen assists. Daarmee had hij een aandeel in het binnenhalen van de dubbel: de landstitel én de Beker van België.

Artikel gaat verder onder video

Sinds de zomer van 2023 staat Stengs onder contract bij Feyenoord, maar daar werd hij vorig jaar tot 'overbodig' bestempeld. Een verhuur aan het Italiaanse Pisa leek uitkomst te brengen, maar mede door aanhoudend blessureleed kwam Stengs namens de degradant niet verder dan 42 speelminuten, verspreid over vier invalbeurten in de Serie A. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2027, waardoor Stengs zich bij de start van de voorbereiding weer in Rotterdam-Zuid zou moeten melden.

Antwerp maakt mogelijk gebruik van de situatie om Stengs terug naar België te halen, zo schrijft Boualin. "Bronnen rondom de Antwerpse club laten aan ons weten dat Stengs bij Overmars op de lijst met transfertargets staat. Royal Antwerp wil de komende periode aankijken of ze zich ook met een officieel bod in De Kuip zullen melden", weet de transferjournalist.