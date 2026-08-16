PEC Zwolle verdedigt aardig, maar daar houdt het ook mee op

Met nul punten uit twee wedstrijden kent PEC Zwolle een slechte start van het seizoen. Dat is misschien niet gek met wedstrijden tegen Ajax en FC Twente, maar wat de Zwollenaren zondag aan de bal lieten zien in Enschede baarde zorgen.

Wie na negentig minuten in de Grolsch Veste op zoek gaat naar positieve punten in het spel van PEC Zwolle, hoeft niet lang te zoeken naar de conclusie dat die schaars waren. De Zwollenaren verdedigden in de eerste helft goed en compact in een laag blok. Dat had Henry van der Vegt ook erg goed en duidelijk neergezet. De bezoekers maakten het FC Twente met die speelwijze lastig om tot uitgespeelde kansen te komen. Ook Wout Weghorst werd grotendeels onschadelijk gemaakt. De verdedigers van PEC Zwolle wonnen veel fysieke duels van de spits. En de Blauwvingers waren trefzeker na een uitstekend moment van druk zetten.

Maar daar was dan ook vrijwel alles mee gezegd. Want wat PEC Zwolle in Enschede aan de bal liet zien, was wel heel erg slecht.

PEC was dramatisch aan de bal

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De ploeg van Henry van der Vegt was de hele wedstrijd bijzonder slordig in balbezit. Wanneer de Zwollenaren er een keer in slaagden om onder de eerste druk van FC Twente uit te voetballen, volgde vaak alsnog onnodig balverlies. Centrale verdediger Simon Graves leverde ook zonder noemenswaardige druk van de tegenstander meerdere ballen in. En hij was zeker niet de enige. Het zorgde ervoor dat de wedstrijd zich vrijwel constant op de helft van PEC Zwolle afspeelde. FC Twente dwong met vroeg druk zetten regelmatig balverlies af, terwijl de Zwollenaren de bal ook meermaals zelf over de zijlijn speelden. Het lukte PEC daardoor nauwelijks om langdurig aan de bal te blijven en in aanvallend opzicht gevaarlijk te worden.

Op onderstaande afbeelding is te zien hoe Graves de 3-1 van FC Twente inleidt met een slechte inspeelpass. Het is illustratief voor het zwakke spel van PEC Zwolle aan de bal.

© ESPN

FC Twente was zondagmiddag niet eens op zijn best, maar had desondanks weinig te vrezen van de bezoekers. Zelfs niet na de 0-1 van PEC Zwolle, die de ploeg van Henry van der Vegt in de schoot geworpen kreeg door een fout van Lars Unnerstall.

PEC Zwolle pakt niet door

In plaats van op dat moment door te pakken, trok PEC Zwolle zich steeds verder terug. De Zwollenaren creëerden na de openingstreffer in de 21ste minuut geen enkele kans meer. Een vrije trap van grote afstand werd nog gekeerd door FC Twente-doelman Lars Unnerstall, maar daar bleef het bij. Daarmee liet PEC Zwolle een uitgelezen mogelijkheid liggen. FC Twente is nog niet het FC Twente van vorig jaar, het gemor op de tribunes nam toe en de druk op de thuisploeg was groot. Juist om die reden had PEC Zwolle moeten doordrukken, maar daar slaagde de ploeg van Henry van der Vegt geen moment in.

Teleurstelling bij de trainer

Trainer Henry van der Vegt verscheen na afloop zichtbaar teleurgesteld in de mixed-zone, waar FCUpdate aanwezig was. De oefenmeester baalde niet alleen van het resultaat, maar vooral van het veldspel en de manier waarop zijn ploeg in de tweede helft voor de dag kwam: "Het was gewoon het plan om vooruit te gaan", vertelt Van der Vegt. "Als het niet lukt, dan gaan we even terug in een blok en vanuit daar weer weg. Alleen dat eruit gaan, dat is niet meer gelukt in de tweede helft."

De trainer miste bovendien een beetje lef bij zijn ploeg, iets wat volgens hem juist nodig is in wedstrijden tegen clubs als FC Twente: "Ik vond ook dat we na de 2-1 niet meer op zoek gingen naar de 2-2. En toen het 3-1 werd, gingen we ook niet op zoek naar de 3-2. Daar moeten we echt wel mee aan de slag", stelt Van der Vegt. "Je moet wel lef blijven tonen. Wij hebben misschien wel te weinig vertrouwen in het feit dat we gewoon een goede ploeg hebben."