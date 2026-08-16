Onrust is voelbaar bij FC Twente: 'Hier eisen we veel van elkaar'

De opluchting was groot in Enschede, nadat FC Twente zondagmiddag PEC Zwolle met 3-1 had verslagen. Toch was er gedurende de wedstrijd genoeg te merken van de onrust die rond de club hangt. Aanvoerder spreekt in gesprek met FCUpdate over de situatie in de Grolsch Veste, waar de zorgen voorlopig in ieder geval even naar de achtergrond verdwijnen.

De druk stond er zondagmiddag vol op in Enschede. FC Twente was niet bepaald overtuigend aan het seizoen begonnen en dat was merkbaar in de Grolsch Veste. Het gemor vanaf de tribunes was continu aanwezig. Al kort na de aftrap waren er spandoeken gericht aan technisch directeur Erik ten Hag te zien en bij vrijwel iedere verkeerde keuze klonk de onvrede. Een bal die achteruit ging in plaats van vooruit, een aanval die te lang rondom het strafschopgebied bleef hangen of een verkeerde aanname van Wout Weghorst: het werd in de eerste thuiswedstrijd van het Eredivisie-seizoen allemaal met gezucht en gesteun ontvangen.

Unnerstall gaat de fout in

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Het werd er niet rustiger op toen FC Twente door geklungel in het eigen strafschopgebied tot overmaat van ramp ook nog eens op achterstand kwam tegen een zwak PEC Zwolle. Lars Unnerstall speelde in het eigen strafschopgebied een riskante bal richting Robin Pröpper, precies waar de PEC Zwolle-spelers op hoopten. Het werd genadeloos afgestraft.

Er vlogen biertjes door de lucht vanuit VAK-P, maar niet uit blijdschap. Een striemend fluitconcert van de 29.000 aanwezige supporters volgde.

"Ik was in de veronderstelling dat Unnerstall een lange bal zou geven", vertelt Pröpper na afloop in gesprek met FCUpdate. "Lars zei toen ook: 'Ik had 'm gewoon lang moeten schieten.' Er zat ook een stuit in en op dat moment werd ik in mijn rug gelopen, maar ik had de bal zelf wel beter moeten verwerken", erkent de aanvoerder van de Tukkers.

FC Twente domineerde

De achterstand voelde op dat moment bijna als een bevestiging van de onrust die al vanaf de aftrap door de Grolsch Veste trok. Toch vertelde het scorebord dit keer niet het juiste verhaal. FC Twente was namelijk veel sterker en drong PEC Zwolle de gehele wedstrijd ver terug op de eigen speelhelft. De druk die voelbaar was in en rondom het stadion, zorgde er niet voor dat de Tukkers minder gingen voetballen. Integendeel: na de 0-1 ging het zelfs alleen maar beter en moest PEC Zwolle vooral verdedigen.

Ook Pröpper zag dat zijn ploeg, ondanks de achterstand, weinig te vrezen had van de bezoekers: "Als Unnerstall die bal gewoon had weggeschoten, had PEC Zwolle helemaal geen mogelijkheid gehad. Dat is onze verdienste. Ik denk dat wij een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. PEC Zwolle kan heel aardig voetballen, maar dat hebben wij niet toegelaten vandaag. We hebben een goede stap gezet na vorige week."

Toch was er ook een duidelijk manco in het spel van FC Twente. De ploeg kwam regelmatig overtuigend tot aan het strafschopgebied, maar eenmaal daar stokte de aanval. Vooral in de eerste helft ontbrak het aan een goede laatste actie of een opening om de Zwolse defensie daadwerkelijk pijn te doen. "Je moet dan ook een beetje geduld hebben", zegt Pröpper daarover. "Het is een kwestie van het kapot spelen van de tegenstander. Ze spelen erg laag, dan moet je van links naar rechts een hoog baltempo spelen. Dat hebben we wel gedaan."

'Hier eisen wij veel van elkaar'

Dat geduld werd niet door iedereen op de tribunes opgebracht. Het gemor bleef hoorbaar wanneer FC Twente de bal opnieuw rond liet gaan zonder direct voorwaarts te spelen. Pröpper moet lachen wanneer hij na afloop wordt gevraagd naar het onrustige publiek: "Hier eisen we veel van elkaar", zegt de aanvoerder. "Wij willen ook het hoogst haalbare. Als je dan een stroeve start hebt met een uitschakeling in de Europa League, een goede thuiswedstrijd tegen DAC 1904 en een nederlaag bij SC Heerenveen, dan is het onrustig."

Na rust kreeg FC Twente uiteindelijk loon naar werken. De thuisploeg draaide de achterstand om en liep uit naar een 3-1 overwinning. Het geduld waar Pröpper over sprak, werd uiteindelijk beloond.

De onrust maakte na het laatste fluitsignaal plaats voor opluchting. De spelers van FC Twente zochten de supporters op en vierden gezamenlijk de overwinning. Het was geen spectaculaire zege, maar wel een noodzakelijke. FC Twente heeft op een prima manier gereageerd op de zwakke vertoning in Slowakije van donderdag.

Aanstaande donderdag wacht alweer de volgende thuiswedstrijd. In de play-offs van de Conference League is Qarabag de tegenstander. De overwinning op PEC Zwolle zorgt ervoor dat er in Enschede in ieder geval met iets meer vertrouwen naar dat duel wordt toegewerkt.