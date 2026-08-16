Nederlandse topclubs in de markt voor Danjuma: speler staat open voor terugkeer

Ajax en PSV hebben hun zinnen gezet op een zomerse komst van . De twee Nederlandse topclubs hebben de afgelopen periode meermaals geïnformeerd naar de 29-jarige aanvaller van Valencia CF. Volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews, die zich baseert op Spaanse bronnen, staat de buitenspeler zelf open voor een terugkeer naar de Eredivisie.

In Amsterdam is de zoektocht naar aanvallende versterking momenteel in volle gang. Ajax zag zaterdag Mika Godts voor een vast bedrag van 45 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrekken en is druk bezig met het in kaart brengen van opvolgers. Danjuma is een van de prominente namen op de shortlist in de Johan Cruijff ArenA. De clubleiding zou inmiddels bij het kamp van de speler hebben geïnformeerd naar de haalbaarheid van een transfer, waarbij de speler zelf positief tegenover een overstap blijkt te staan. Een belangrijke factor hierin is de aanwezigheid van Míchel. De huidige hoofdtrainer van Ajax werkte in het seizoen 2024/2025 al samen met hem bij Girona FC.

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Ondanks de wederzijdse interesse bevindt Ajax zich voorlopig nog in de verkennende fase. Er is nog geen officieel voorstel neergelegd bij Valencia en van concrete onderhandelingen is geen sprake. Wel weten de Amsterdammers inmiddels wat de speler financieel verlangt. Een overname van de aanvaller geldt bovendien als een financieel aantrekkelijker alternatief dan de komst van Noa Lang, die ook wordt genoemd als mogelijke opvolger van Godts.

Naast Ajax houdt ook PSV de situatie rondom de speler nauwlettend in de gaten. De Eindhovenaren volgen het doelwit al meerdere periodes en overwegen deze zomer een nieuwe poging te wagen. Voor technisch directeur Earnest Stewart is de komst van een extra aanvaller noodzaak als er iemand vertrekt voorin. PSV houdt nog altijd rekening met een mogelijke transfer van Couhaib Driouech. Vanwege zijn veelzijdigheid past de Danjuma, die een deel van zijn jeugdopleiding in Eindhoven doorliep, perfect in het profiel dat de club zoekt.

Zowel Ajax als PSV is op de hoogte van het feit dat Valencia bereid is om mee te werken aan een vertrek. Hoewel de speler nog tot medio 2028 vastligt, zou een transfersom van enkele miljoenen euro's voldoende zijn om de clubleiding te overtuigen. Een concreet voorstel blijft voor beide club echter nog uit.