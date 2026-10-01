De Griekse media uiten kritiek op het Nederlands elftal na de onderlinge wedstrijd van donderdagavond. Met name de eerste helft van Oranje was ondermaats, concluderen de lokale media. Griekenland pakte daarin een 2-0 voorsprong, maar na de pauze kwam Oranje terug tot 2-2.

Sportal koos na de eerste helft voor bijzonder stevige bewoordingen. Fotis Ioannidis en Giorgos Masouras worden bewierookt voor de problemen die zij Nederland bezorgden. “Masouras en Ioannidis hebben de Nederlandse defensie in de eerste helft aan flarden gespeeld”, schreef het Griekse medium in het liveverslag.

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Nadat Masouras vlak voor rust de 2-0 had gemaakt, werd de prestatie van de ploeg van bondscoach Ivan Jovanović met grote woorden omschreven. “Het geweldige Griekenland geeft in Toumba een voetbalshow weg”, jubelde Sportal.

‘Een droomploeg’

Ook SPORT24 was onder de indruk van wat Oranje voor rust tegenover zich kreeg. Nadat Ioannidis de openingstreffer had gemaakt, waren lyrische woorden te lezen. “Een droomploeg van Griekenland”, schreef de website, die het afronden van Ioannidis bovendien ‘magisch’ noemde.

Bij Gazzetta overheerste eveneens euforie bij de rust. “De eerste helft kon voor Griekenland niet beter eindigen”, luidde het oordeel nadat Masouras had toegeslagen.

Ook in het wedstrijdverslag na afloop is Gazzetta zeer positief over het optreden van de thuisploeg voor rust. Het medium spreekt van een van de beste Griekse helften van het jaar en constateert dat Oranje geen antwoorden weet te vinden op het spel van de ploeg van Jovanović.

Griekse vreugde verstomt na rust

Na de pauze kreeg de wedstrijd echter een totaal ander gezicht. Xavi Hernández greep met drie wissels in en bracht Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Noa Lang. Virgil van Dijk kopte vervolgens de 2-1 binnen, waarna Denzel Dumfries tweemaal dacht gelijk te maken.

Bij de eerste afgekeurde treffer van Dumfries was Sportal plots een stuk minder uitbundig over de eigen defensie. “Een tragische fout van Retsos, maar buitenspel redde hem”, schreef de website nadat de Nederlander had gescoord en de VAR vervolgens ingreep.

Ook een tweede doelpunt van Dumfries ging vanwege buitenspel niet door, maar uiteindelijk hield Griekenland de voorsprong alsnog niet vast. In de 89ste minuut belandde een voorzet van Lang na een geblokte omhaal van Gjivai Zechiël voor de voeten van Reijnders. De middenvelder schoot de 2-2 binnen en zorgde er zo voor dat de Griekse ‘voetbalshow’ uit de eerste helft niet werd bekroond met een overwinning.