was na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland duidelijk over zijn eerste afgekeurde doelpunt. De verdediger was het niet eens met de beslissing en had dat tijdens de wedstrijd ook al laten weten aan de scheidsrechter.

Dumfries dacht de 2-2 te maken, maar kwam bedrogen uit. Na een lange bal van Joey Veerman kopte Dumfries de bal vanaf de tweede paal richting Mexx Meerdink, die hem licht raakte. Dumfries stond op dat moment buitenspel, waarna de bal bij Panagiotis Retsos terechtkwam. De Griekse verdediger nam de bal mee en probeerde Dumfries te passeren, maar verloor hem aan de Nederlander, die vervolgens scoorde; na ingrijpen van de VAR werd de treffer wegens buitenspel afgekeurd.

Artikel gaat verder onder video

”Retsos had volledige controle en dat zei ik ook tegen de scheidsrechter. Ik zei ook tegen hem: hij neemt hem aan, waardoor een nieuwe situatie ontstaat", zegt Dumfries tegen de NOS. "Hij kan hem gewoon wegschieten, hij doet het niet. Ik onderschep hem en scoor. Voor mij is dat geen buitenspel.”

Dumfries kijkt daarnaast kritisch terug op de eerste helft van Oranje. ”Dat je niet zo moet beginnen natuurlijk, hebben we ook tegen Duitsland gezien. De eerste helft waren we niet scherp genoeg. We willen absoluut niet laks beginnen. Alleen gedurende de eerste helft merk je dat je bepaalde duels niet wint, waardoor zij in de wedstrijd komen.”

Volgens de Oranje-international gaf Nederland daardoor te veel ruimte weg. ”Bepaalde ruimtes hebben wij net niet dicht, waardoor zij in de counter kunnen komen. Dan krijg je twee knullige tegengoals, waar ik ook verantwoordelijk ben bij de eerste. Dan zie je in de tweede helft dat we met de juiste energie naar buiten komen en het willen omdraaien. Uiteindelijk zie je dat het een goede tweede helft is.”