Valentijn Driessen ziet opvallend probleem bij Feyenoord: ‘Dat blijkt een speler voor een uur’

Valentijn Driessen ziet een duidelijk aandachtspunt voor Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. De chef voetbal van De Telegraaf bespreekt in een video het optreden van de Rotterdammers tegen Go Ahead Eagles en ziet vooral bij een terugkerend probleem. Volgens Driessen kan de middenvelder in het eerste uur een belangrijke rol spelen, maar valt hij daarna ver terug.

"Neem nou iemand als Zechiël, dat blijkt wel een speler voor een uur. Dat was tegen Sparta precies hetzelfde", stelt Driessen. Juist in het eerste uur kan de middenvelder volgens hem van grote waarde zijn voor Feyenoord. "Op het moment dat Zechiël nog fit is en in de wedstrijd begint, kan hij nog het verschil maken. Dan maakt hij zijn acties en ziet hij zijn medespelers goed." Dat liet Zechiël tegen Go Ahead Eagles ook zien. "Hij scoorde en hij legde een bal klaar voor Ueda die ook gewoon moet zitten", aldus Driessen. Daarna neemt de invloed van Zechiël volgens hem echter snel af. "Maar na een uur is het wel leeg. Dan heeft hij niet de inhoud om Feyenoord op dat moment op sleeptouw te nemen."

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Dat vraagt volgens Driessen ook om een andere benadering van Van Bronckhorst. De trainer hanteerde in de eerste twee wedstrijden vergelijkbare wisselmomenten, maar de analist verwacht niet dat hij daar zomaar mee doorgaat. "Ik denk niet dat Van Bronckhorst dezelfde wissels nog gaat toepassen als die hij in de eerste twee wedstrijden heeft gedaan." Naast Zechiël ziet Driessen ook bij aanvoerder Luciano Valente een probleem. Van spelers als Zechiël en Valente werd vooraf juist verwacht dat zij Feyenoord op moeilijke momenten bij de hand zouden nemen. "Wie daar ook in faalde, was aanvoerder Valente. Dat zijn wel de spelers waarvan werd gedacht dat ze Feyenoord op sleeptouw zouden nemen en dat doen ze niet."

Daarmee ziet Driessen voor Van Bronckhorst meerdere punten om aan te werken. Feyenoord zal niet alleen een oplossing moeten vinden voor het terugvallen van Zechiël na een uur, maar heeft volgens de analist ook meer leiderschap nodig wanneer wedstrijden in de problemen komen.