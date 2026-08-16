Givairo Read komt met blessure-update na uitvallen tijdens wedstrijd Feyenoord

verwacht dat de schade aan zijn bovenbeen meevalt, nadat hij zondag voortijdig het veld moest verlaten tijdens het competitieduel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. De rechtsback viel in de tweede helft uit, maar verscheen kort na het laatste fluitsignaal alweer voor de camera van ESPN om een eerste update te geven. Volgens de verdediger voelt de spier momenteel vooral stijf aan.

Het noodlot sloeg toe in de 63ste minuut van de wedstrijd in De Kuip, die uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel eindigde. Zonder dat er sprake was van direct contact met een tegenstander, ging de mandekker op het gras zitten en greep hij direct naar zijn rechterbovenbeen. Hij kon de strijd niet vervolgen en werd afgelost door Jordan Lotomba.

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Tegenover Hans Kraay jr. hield het talent een slag om de arm. "Ik ben in de kleedkamer gekomen en ben gelijk hierheen gegaan. Ik weet niet precies wat het is, maar het lijkt mee te vallen", vertelde de Feyenoorder. Op de vraag waar de pijn precies zat, was hij duidelijk: "Mijn bovenbeen, maar ik ga zo zien wat het precies is", antwoordde de verdediger. Of hij zelf het verschil voelt tussen een lichte verrekking en een zwaardere kwetsuur, durfde hij nog niet te zeggen. "Het voelt nu gewoon een beetje stijf, maar zoals ik al zei: we gaan het zo zien", aldus Read.

Ondanks zijn eigen fysieke ongemakken had de rechtsachter ook oog voor de opmerkelijke terugval van zijn ploeg. Feyenoord leek aanvankelijk op weg naar een eenvoudige overwinning, maar gaf de 2-0 voorsprong na rust volledig uit handen. "Ik denk dat wij de wedstrijd eerder op slot moeten zetten. Daar hebben we vorige week over gesproken en dat doen we nu weer niet", oordeelde hij hard over het onvermogen om het duel te beslissen.

Volgens hem lieten de Rotterdammers na om de trekker definitief over te halen. "We moeten gewoon de kansen afmaken. Nu maak je het jezelf weer moeilijk en deze keer krijgen we de doelpunten ook nog tegen", sprak hij vol onvrede over de moeizame slotfase. Kraay jr. opperde nog dat de ineenstorting mogelijk te maken had met een gebrek aan fitheid bij de selectie, maar daar wilde Read niets van weten. "Dat denk ik niet. Het seizoen is pas net begonnen", pareerde hij die suggestie.