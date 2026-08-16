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Míchel Sánchez ontploft: woede-uitbarsting van Ajax-trainer om actie van eigen speler

16 augustus 2026, 17:50
Michel Sanchez
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Míchel Sánchez was zondagmiddag niet blij met een actie van Abdellah Ouazane in de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen. De trainer van Ajax liet zijn onvrede duidelijk merken na tien minuten spelen.

Ouazane werd gelanceerd door een fraaie lange bal van Youri Regeer. De zeventienjarige jeugdexponent, die op de linksbuitenpositie speelt na het vertrek van Mika Godts, nam de bal aan en betrad het zestienmetergebied. Met de buitenkant van zijn rechtervoet wilde hij een voorzet geven aan Kasper Dolberg, maar keeper Bernt Klaverboer plukte de bal zonder problemen uit de lucht.

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Toen dat gebeurde, reageer Míchel fel aan de zijlijn. Hij gebaarde wild met zijn armen en schreeuwde wat uit frustratie. Op dat moment stond Ajax wel met 1-0 voor, dankzij een vroeg eigen doelpunt van Klaverboer.

Later in de eerste helft was Ouazane nog enkele keren gelukkig. In de twintigste minuut mislukte een poging van Ouazane om Oliver Braude te passeren en kort daarna gaf hij een onzuivere pass aan Gloukh, waardoor de bal op knullige wijze over de achterlijn ging. Die fouten maakte hij echter meer dan goed, door met en prachtig afstandsschot de 2-0 te verzorgen. Ditmaal stond Míchel uitbundig juichend langs de zijlijn.

Michel Sanchez is boos na een mislukte pass van Abdellah Ouazane
© ESPN

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Seizoen: 2026/2027

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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

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