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'Ajax maakt een grote fout met Abdellah Ouazane'

16 augustus 2026, 17:33
Ajax-speler Abdellah Ouazane
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Fans van Ajax vinden dat trainer Míchel Sánchez een fout heeft gemaakt door Abdellah Ouazane als linksbuiten op te stellen tegen sc Heerenveen. Liever zien ze het talent van positie ruilen met de aanvallende middenvelder Oscar Gloukh.

Net als in de vorige competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle startte Ouazane als linksbuiten bij Ajax. Door het vertrek van Mika Godts heeft Ajax alleen nog Oliver Edvardsen als echte linksbuiten in de selectie, maar aan hem worden vooralsnog geen speelminuten toevertrouwd.

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Ouazane begon teleurstellend: na tien minuten was hij niet succesvol met een voorzet met de buitenkant van de voet, in de twintigste minuut mislukte een poging van Ouazane om Oliver Braude te passeren en kort daarna gaf hij een onzuivere pass aan Gloukh, waardoor de bal op knullige wijze over de achterlijn ging.

Veel supporters van Ajax plaatsten kritische tweets over het optreden van Ouazane en sommige fans stelden voor dat hij als nummer 10 zou moeten opereren. Juist toen hij inderdaad richting de as trok, maakte hij vervolgens een prachtig doelpunt. Met een loepzuiver afstandsschot zette hij Ajax op een 2-0 voorsprong.

Fans zien dat doelpunt als het bewijs dat de zeventienjarige jeugdexponent beter rendeert als aanvallende middenvelder. Ze stellen voor om Gloukh te verhuizen naar de linkerflank, en eventueel een echte linksbuiten te kopen, zodat Ouazane beter tot zijn recht kan komen.

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Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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PT
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PSV
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Go Ahead
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3
3
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Ajax
1
2
3
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Feyenoord
1
1
3
8
Heerenveen
1
1
3

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