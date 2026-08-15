Lieke Martens openhartig over verlies zoontje Eden: ‘2026 blijft voor ons altijd vervelend’

kan na een bijzonder zware periode eindelijk weer voorzichtig vooruitkijken. De voormalig Oranje-international verloor samen met haar man Benjamin van Leer na 24 weken zwangerschap zoontje Eden. Maanden later vertelt Martens openhartig hoe haar gezin met het immense verdriet probeert om te gaan.

“Het is eigenlijk allemaal gewoon heel vervelend. Ik wil andere woorden gebruiken natuurlijk. Het is gewoon een verdrietige periode. 2026 blijft voor ons altijd een vervelend jaar. Dat komt niet meer goed”, vertelt Martens in gesprek met ESPN.

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De voormalig voetbalster zocht de afgelopen maanden vooral steun bij de mensen die dicht bij haar staan. “Ik ben de afgelopen maanden veel met familie en vrienden geweest”, zegt ze. Juist praten over het verlies bleek belangrijk. “Je moet het ook echt bespreekbaar maken. Je staat er niet alleen voor. Je hoeft het niet op te kroppen. We hebben veel gehuild, ook gelachen. En we hebben ook gekeken wat het ons heeft gebracht.”

Lieke Martens kreeg veel steun na verlies Eden

Martens en Van Leer maakten in maart bekend dat hun zwangerschap niet goed was verlopen. Omdat Martens op dat moment al zichtbaar zwanger was, voelde ze dat ze haar omgeving moest informeren.

“Ik heb eigenlijk alleen maar hele lieve reacties gekregen”, vertelt ze. “Ik liep met een dikke buik rond. Ik was al zes maanden zwanger en iedereen verwachtte een kindje in juli. Die heb ik niet gekregen. Dus ik moest ook wel wat naar buiten brengen."

Het verlies heeft haar kijk op het leven en het krijgen van kinderen ingrijpend veranderd. “Je denkt altijd maar dat het vanzelfsprekend is om kinderen te krijgen”, aldus Martens, wier zoontje Lowen in februari 2025 werd geboren. "Elk kind dat geboren wordt is gewoon een wonder. We hebben een prachtig kindje thuis, die geeft ons ontzettend veel kracht en heel veel liefde. Dus wij zijn ook gewoon heel gezegend met een gezond kind."