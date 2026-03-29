deelt zondag verdrietig nieuws op Instagram. De voormalig topvoetbalster en haar man, oud-keeper Benjamin van Leer, maakten recent bekend dat zij een tweede zoontje verwachtten, maar moeten nu melden dat de zwangerschap niet goed is verlopen en zij het ongeboren kind zijn verloren.

Martens en Van Leer zijn al een jaar of acht samen en trouwden in 2023. Begin 2025 kregen zij hun eerste kind, hun zoontje kreeg de naam Lowen. In februari van dit jaar maakte Martens op sociale media trots melding van een tweede zwangerschap.

Een kleine twee maanden later komt het stel echter met een verdrietige update. "Onlangs deelden wij het blijde nieuws dat wij een tweede zoontje verwachtten", schrijft Martens in een story op Instagram. "Met intens verdriet moeten wij nu laten weten dat de zwangerschap niet goed is verlopen en dat wij ons zoontje zijn verloren", aldus de oud-topvoetbalster.

"Dit verlies raakt ons enorm diep. Als gezin nemen wij graag de tijd en ruimte om dit te verwerken en een plek te geven", vervolgt Martens haar boodschap. "Dank voor jullie begrip en steun hiervoor", schrijft ze, gevolgd door een hartje, om haar boodschap met hun beider namen af te sluiten: "Lieke en Benjamin."