Van Persie draagt tijdens WK ander shirt dan van het Nederlands elftal

16 mei 2026, 15:01
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Robin van Persie gaat tijdens het komende wereldkampioenschap als supporter van Japan voor de televisie zitten. De trainer van Feyenoord heeft aangegeven dat hij zijn spelers Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe op de voet gaat volgen tijdens het toernooi. Hij is zelfs van plan om tijdens de wedstrijden van zijn jongens het shirt van de Japanners te dragen.

Op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle sprak hij uitgebreid over de naderende eindtoernooi. Zowel Ueda als Watanabe maken deel uit van de definitieve selectie van bondscoach van de Japanners. "Hoe ik naar hen kijk: echt als supporter", zo vertelde Van Persie over zijn pupillen. "Ze hebben beloofd dat ze me een shirtje opsturen van Japan. Die ga ik, los van de wedstrijd tegen Nederland, aandoen tijdens de wedstrijden".

Het Rotterdamse duo kan met een gerust hart toewerken naar het toernooi, dat voor Japan op 14 juni opent met een duel tegen het Nederlands elftal. Ueda kende een uiterst succesvol seizoen in De Kuip en voert met 25 treffers de topscorerslijst van de Eredivisie aan. Watanabe is op zijn beurt een vaste waarde in de defensie van de club. De verdediger heeft zich in korte tijd onmisbaar gemaakt in het elftal van Van Persie.

Voordat de internationals uitvliegen naar Noord-Amerika, sluit Feyenoord het seizoen aanstaande zondag eerst nog af in het MAC³PARK Stadion in Zwolle. Wat wel duidelijk werd is dat beide Japanners de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. “Ik heb ze gesproken en ze hebben het seizoen als lang, zwaar en fysiek ervaren. Ze zijn zowel fysiek als mentaal vermoeid en hebben mij gevraagd, met oog op het WK, of ze deze wedstrijd mochten overslaan. Daar ben ik mee akkoord gegaan, omdat ze altijd alles hebben gegeven", aldus de trainer van de Rotterdammers.

Ayase Ueda

Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
31
25
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

