Celtic zorgt voor wreed einde van sprookje Hearts: geen nieuwe kampioen in Schotland

Celtic heeft zich zaterdag in een krankzinnige slotfase tot kampioen van Schotland gekroond. Waar Hearts lange tijd op weg leek naar een historische titel, trok de ploeg van Martin O’Neill in de slotfase alsnog aan het langste eind: 3-1. Celtic eindigt zo op 82 punten; Hearts heeft er 80. Beide ploegen gaan de voorrondes van de Champions League in.

Voor het eerst in 41 jaar kon Schotland een andere kampioen krijgen dan Rangers of Celtic. Dat juist Hearts die duopolie kon doorbreken, is bijzonder. Een jaar geleden eindigde de club nog als zevende, op 42 punten van Celtic. Twaalf jaar geleden stond Hearts op de rand van de afgrond, met een schuld van 25 miljoen pond en een toekomst die aan een zijden draad hing. Nu was diezelfde club slechts een punt verwijderd van de landstitel.

Vanaf de eerste minuut hing er spanning in het stadion. Celtic, dat moest winnen, begon fel en kreeg via Auston Trusty al vroeg een enorme kans uit een corner, maar de verdediger kopte over. Hearts overleefde vervolgens een moeizame openingsfase en trok zich steeds verder terug op eigen helft. De bezoekers verdedigden compact en gokten op uitbraken, terwijl Celtic het balbezit domineerde zonder veel uitgespeelde kansen te creëren.

Pas na ruim een half uur noteerde Celtic weer een poging tussen de palen, toen Sebastian Tounekti van afstand uithaalde, maar Alexander Schwolow eenvoudig redding bracht. Hearts hield stand en sloeg vervolgens zelf toe. Uit een uitstekende corner bleef Lawrence Shankland slim buiten de drukte hangen bij de tweede paal. De spits kreeg alle ruimte en knikte de 0-1 binnen, tot ontploffing van het uitvak.

Celtic leek met een achterstand de rust in te gaan, totdat het diep in blessuretijd alsnog een strafschop kreeg. Een voorzet van Kieran Tierney belandde tegen de arm van Alexandros Kyziridis, waarna de scheidsrechter resoluut naar de stip wees. Arne Engels schoot vervolgens matig in, maar zag de bal onder Schwolow doorglippen: 1-1.

Na rust groeide de nervositeit met de minuut. Hearts bleef gevaarlijk in de omschakeling en zag Beni Baningime geblesseerd uitvallen, terwijl Celtic steeds meer risico’s begon te nemen. James Forrest en later Kelechi Iheanacho werden gebracht om de druk verder op te voeren.

De thuisploeg drong Hearts steeds verder terug. Engels schoot een vrije trap naast, Iheanacho raakte de paal en Schwolow hield Hearts met een spectaculaire redding op een inzet van Benjamin Nygren overeind. Even later explodeerde Celtic Park door een doelpunt van Maeda. De grensrechter dacht dat er sprake was van buitenspel, maar de VAR corrigeerde dat.

Hearts probeerde in de acht minuten extra tijd nog een slotoffensief te forceren, maar dat lukte niet. Sterker nog: diep in de blessuretijd maakte Callum Osmand aan alle illusies een eind door de 3-1 te produceren. Een prachtig moment voor de Welshman, die als invaller zijn eerste minuten maakte sinds hij begin november geblesseerd raakte aan zijn hamstring. Celtic veroverde de 56ste landstitel, één meer dan Rangers.