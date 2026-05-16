Arne Slot reageert op felle kritiek van Liverpool-supporters na twintigste nederlaag

16 mei 2026, 16:32
Liverpool-trainer Arne Slot
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Liverpool beleefde vrijdag een pijnlijke avond door met 4-2 te verliezen van Aston Villa. Het was een belangrijke wedstrijd in de strijd om zich definitief te plaatsen voor de Champions League. Toch gelooft Arne Slot dat het volgend seizoen beter zal gaan.

Voor Liverpool komt het Champions League-ticket echter nog niet direct in gevaar. The Reds staan momenteel vijfde, met vier punten voorsprong op nummer zes Bournemouth, al heeft die ploeg nog een wedstrijd tegoed. De nummer vijf van de Premier League plaatst zich dit seizoen bovendien rechtstreeks voor de Champions League, omdat Engeland bij de twee landen hoort met de hoogste UEFA-coëfficiëntenranking.

Mocht Liverpool uiteindelijk toch als zesde eindigen, dan is er nog een extra uitweg. Omdat Aston Villa zich via de competitie al heeft geplaatst én bovendien de Europa League-finale heeft bereikt, schuift een eventueel extra Champions League-ticket door naar de eerstvolgende ploeg in de ranglijst. In dat scenario zou Liverpool alsnog profiteren en zich alsnog plaatsen voor het miljardenbal.

Van Engelse top naar tegenvallend seizoen

Het verschil met vorig seizoen is groot. Toen werd Liverpool nog overtuigend kampioen en was er veel enthousiasme over Slot. In de zomer gaf de club bovendien zo’n 482 miljoen euro uit om opnieuw voor de titel te gaan. Dit seizoen loopt het echter anders. Liverpool verloor al twintig wedstrijden in alle competities, een record in de clubgeschiedenis.

Slot blijft ondanks de teleurstellingen positief en sprak na afloop richting de fans: “Ik kan op dit moment heel goed begrijpen dat ze er geen vertrouwen in hebben dat het volgend seizoen veel beter zal gaan. Maar ik denk dat ze onderschatten wat een transferperiode kan doen, wat een nieuwe start kan doen. We weten heel goed wat we moeten verbeteren.”

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
36
15
65
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool
37
10
59
6
Bournemouth
36
4
55
7
Brighton
36
10
53

