Live voetbal 10

Briljant moment Semenyo bezorgt Man City na League Cup ook FA Cup

16 mei 2026, 18:13   Bijgewerkt: 18:19
Antoine Semenyo van Manchester City
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Manchester City heeft voor de achtste keer in de geschiedenis de FA Cup gewonnen. In de grote finale op Wembley was de ploeg van Pep Guardiola met 0-1 te sterk voor Chelsea. De held van de middag was Antoine Semenyo, die met een prachtig hakje de wedstrijd besliste. Voor City is dit alweer de tweede prijs van dit seizoen.

Vanaf de aftrap was City de betere ploeg. Erling Haaland dacht na een klein halfuur de score al te openen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Chelsea vocht zich daarna knap terug in de wedstrijd en de sfeer werd steeds feller. Er vielen flink wat gele kaarten en vlak voor de rust moest de keeper van Chelsea nog redding brengen op een hard schot van Haaland. De teams gingen dan ook met 0-0 de kleedkamer in.

De beslissing en penalty-discussie

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft bleef het hopen op een doorbraak. Chelsea claimde tot twee keer toe een strafschop. Eerst ging João Pedro naar de grond en later werd Jorrel Hato duidelijk geraakt in het strafschopgebied. De scheidsrechter vond het echter telkens te licht voor een penalty, tot grote woede van de Chelsea-fans.

In de 72ste minuut viel aan de andere kant wél de beslissing. Haaland gaf vanaf rechts laag voor en Semenyo werkte de bal via zijn hak prachtig in de verre hoek: 0-1.

Achtste FA Cup in de clubhistorie

Chelsea gooide in de slotfase alles naar voren en bracht onder andere Alejandro Garnacho in de ploeg. Toch was City nog het dichtst bij een doelpunt: jongeling Nico O'Reilly schoot de bal hard tegen de paal. Het bleef uiteindelijk bij 0-1.

De komende weken worden belangrijk voor Manchester City in de titelstrijd. City staat twee punten achter op Arsenal en heeft op papier het lastigere programma met Bournemouth en Aston Villa. De Gunners spelen nog tegen Burnley en Crystal Palace, twee ploegen zonder grote belangen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mika Godts NAC Breda Ajax

Ajax-uitblinker Godts nu ook gelinkt aan Bayern München én Manchester City

  • do 7 mei, 20:29
  • 7 mei 20:29
  • 9
City

Everton en Manchester City zorgen voor spektakelstuk, Arsenal lachende derde

  • ma 4 mei, 23:12
  • 4 mei 23:12
Manchester City-middenvelder Tijjani Reijnders

La Gazzetta: Juventus wil Reijnders dolgraag terughalen naar Italië

  • ma 4 mei, 21:49
  • 4 mei 21:49
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Chelsea - Man City

Chelsea
0 - 1
Manchester City
Vandaag gespeeld om 16:00
Competitie: FA Cup
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Antoine Semenyo

Antoine Semenyo
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 26 jaar (7 jan. 2000)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
20
10
2024/2025
Bournemouth
37
11
2023/2024
Bournemouth
33
8
2022/2023
Bournemouth
11
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws