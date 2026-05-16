Briljant moment Semenyo bezorgt Man City na League Cup ook FA Cup

Manchester City heeft voor de achtste keer in de geschiedenis de FA Cup gewonnen. In de grote finale op Wembley was de ploeg van Pep Guardiola met 0-1 te sterk voor Chelsea. De held van de middag was , die met een prachtig hakje de wedstrijd besliste. Voor City is dit alweer de tweede prijs van dit seizoen.

Vanaf de aftrap was City de betere ploeg. Erling Haaland dacht na een klein halfuur de score al te openen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Chelsea vocht zich daarna knap terug in de wedstrijd en de sfeer werd steeds feller. Er vielen flink wat gele kaarten en vlak voor de rust moest de keeper van Chelsea nog redding brengen op een hard schot van Haaland. De teams gingen dan ook met 0-0 de kleedkamer in.

De beslissing en penalty-discussie

In de tweede helft bleef het hopen op een doorbraak. Chelsea claimde tot twee keer toe een strafschop. Eerst ging João Pedro naar de grond en later werd Jorrel Hato duidelijk geraakt in het strafschopgebied. De scheidsrechter vond het echter telkens te licht voor een penalty, tot grote woede van de Chelsea-fans.

In de 72ste minuut viel aan de andere kant wél de beslissing. Haaland gaf vanaf rechts laag voor en Semenyo werkte de bal via zijn hak prachtig in de verre hoek: 0-1.

Achtste FA Cup in de clubhistorie

Chelsea gooide in de slotfase alles naar voren en bracht onder andere Alejandro Garnacho in de ploeg. Toch was City nog het dichtst bij een doelpunt: jongeling Nico O'Reilly schoot de bal hard tegen de paal. Het bleef uiteindelijk bij 0-1.

De komende weken worden belangrijk voor Manchester City in de titelstrijd. City staat twee punten achter op Arsenal en heeft op papier het lastigere programma met Bournemouth en Aston Villa. De Gunners spelen nog tegen Burnley en Crystal Palace, twee ploegen zonder grote belangen.