La Gazzetta: Juventus wil Reijnders dolgraag terughalen naar Italië

Juventus wil werk maken van , weet La Gazzetta dello Sport. De Italianen kunnen genoeg versterkingen gebruiken en zien de Nederlander bij Manchester City op de bank verpieteren.

Reijnders speelde voor zijn transfer naar Engeland meerdere seizoenen goed voor AC Milan, waardoor hij nu op de radar staat van meerdere Serie A-clubs. De transfersom van meer dan vijftig miljoen euro heeft de Nederlander nog niet kunnen waarmaken voor City. Zijn laatste basisplek dateert van 24 januari dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Ook maandagavond startte Reijnders niet in de basis tegen Everton, een cruciaal duel in de titelstrijd. Mogelijk kiest de aanvallende middenvelder het hazenpad en denkt hij in Turijn meer minuten te kunnen maken. Snel aanpassen aan de Serie A zal voor Reijnders geen probleem zijn, iets wat Juventus ook zoekt.

Door de ruime transfersom van afgelopen zomer wordt het nog een hels karwei voor De Oude Dame om Reijnders zomaar over te nemen. De financiële situatie bij Juve is ook niet zo rooskleurig als die van Manchester City. Er wordt gekeken naar een creatieve oplossing, zoals een huurdeal, ruilconstructie of een andere methode.

Toch is een transfer allerminst eenvoudig voor Juventus. Manchester City betaalde naar verluidt zo’n zeventig miljoen euro (inclusief bonussen) voor de middenvelder, een bedrag dat Juventus niet zomaar kan benaderen. De club moet zijn middelen zorgvuldig verdelen over meerdere posities.