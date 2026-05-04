Live voetbal 3

La Gazzetta: Juventus wil Reijnders dolgraag terughalen naar Italië

4 mei 2026, 21:49
Manchester City-middenvelder Tijjani Reijnders
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Juventus wil werk maken van Tijjani Reijnders, weet La Gazzetta dello Sport. De Italianen kunnen genoeg versterkingen gebruiken en zien de Nederlander bij Manchester City op de bank verpieteren.

Reijnders speelde voor zijn transfer naar Engeland meerdere seizoenen goed voor AC Milan, waardoor hij nu op de radar staat van meerdere Serie A-clubs. De transfersom van meer dan vijftig miljoen euro heeft de Nederlander nog niet kunnen waarmaken voor City. Zijn laatste basisplek dateert van 24 januari dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Ook maandagavond startte Reijnders niet in de basis tegen Everton, een cruciaal duel in de titelstrijd. Mogelijk kiest de aanvallende middenvelder het hazenpad en denkt hij in Turijn meer minuten te kunnen maken. Snel aanpassen aan de Serie A zal voor Reijnders geen probleem zijn, iets wat Juventus ook zoekt.

Door de ruime transfersom van afgelopen zomer wordt het nog een hels karwei voor De Oude Dame om Reijnders zomaar over te nemen. De financiële situatie bij Juve is ook niet zo rooskleurig als die van Manchester City. Er wordt gekeken naar een creatieve oplossing, zoals een huurdeal, ruilconstructie of een andere methode.

Toch is een transfer allerminst eenvoudig voor Juventus. Manchester City betaalde naar verluidt zo’n zeventig miljoen euro (inclusief bonussen) voor de middenvelder, een bedrag dat Juventus niet zomaar kan benaderen. De club moet zijn middelen zorgvuldig verdelen over meerdere posities.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valentijn Driessen looft Mika Godts maar waarschuwt voor transfer

Valentijn Driessen looft Mika Godts maar waarschuwt voor transfer

  • di 28 april, 16:32
  • 28 apr. 16:32
  • 1
Sven Mijnans AZ

‘Mijnans kan in voetsporen Reijnders treden’

  • do 23 april, 15:16
  • 23 apr. 15:16
  • 1
Nathan Aké bij Manchester City

Nathan Aké stevent af op vertrek bij Manchester City

  • ma 27 april, 19:57
  • 27 apr. 19:57
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
26
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws