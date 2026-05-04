staat voor een belangrijke zomer. De 21-jarige spits, die dit seizoen door PSV wordt verhuurd aan RKC Waalwijk, mag na dit seizoen onder niet al te zware voorwaarden vertrekken uit Eindhoven. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft vooral ADO Den Haag grote belangstelling om de trefzekere aanvaller over te nemen.

Uneken is momenteel goud waard voor RKC. In de play-offs om promotie en degradatie hield hij de Waalwijkers afgelopen week in de race door te scoren tegen Roda JC. Met zestien doelpunten dit seizoen in de benen heeft de spits laten zien dat hij toe is aan een nieuwe stap. Bij PSV is er namelijk komend seizoen geen plek voor hem in het eerste elftal.

Mark Wotte op de tribune

De belangstelling van ADO Den Haag is zeer serieus. Mark Wotte, de technische man van de Hagenaars, zat afgelopen week persoonlijk op de tribune in Waalwijk om Uneken te bekijken. Hoewel er meer clubs interesse hebben in de spits, lijkt ADO een goede kans te maken. Uneken zelf wil pas na de play-offs een beslissing nemen over zijn toekomst. "De spits gaf afgelopen week aan dat hij zich eerst focust op de play-offs en daarna maakt hij een keuze voor zijn toekomst", zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Geen hoofdprijs

PSV werkt mee aan een vertrek, omdat de club vindt dat Uneken te goed is voor de beloften, maar (nog) niet goed genoeg voor de hoofdmacht. De Eindhovenaren vragen daarom geen enorme transfersom. Wel wil PSV een slimme deal sluiten. De club hoopt op een bescheiden bedrag en wil vooral een doorverkooppercentage afspreken. Als Uneken later voor veel geld wordt doorverkocht door zijn nieuwe club, profiteert PSV alsnog mee.