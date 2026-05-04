Live voetbal 3

ADO Den Haag aast op PSV-spits: Vertrek Jesper Uneken aanstaande

4 mei 2026, 22:42
Jesper Uneken, RKC Waalwijk
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Jesper Uneken staat voor een belangrijke zomer. De 21-jarige spits, die dit seizoen door PSV wordt verhuurd aan RKC Waalwijk, mag na dit seizoen onder niet al te zware voorwaarden vertrekken uit Eindhoven. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft vooral ADO Den Haag grote belangstelling om de trefzekere aanvaller over te nemen.

Uneken is momenteel goud waard voor RKC. In de play-offs om promotie en degradatie hield hij de Waalwijkers afgelopen week in de race door te scoren tegen Roda JC. Met zestien doelpunten dit seizoen in de benen heeft de spits laten zien dat hij toe is aan een nieuwe stap. Bij PSV is er namelijk komend seizoen geen plek voor hem in het eerste elftal.

Mark Wotte op de tribune

Artikel gaat verder onder video

De belangstelling van ADO Den Haag is zeer serieus. Mark Wotte, de technische man van de Hagenaars, zat afgelopen week persoonlijk op de tribune in Waalwijk om Uneken te bekijken. Hoewel er meer clubs interesse hebben in de spits, lijkt ADO een goede kans te maken. Uneken zelf wil pas na de play-offs een beslissing nemen over zijn toekomst. "De spits gaf afgelopen week aan dat hij zich eerst focust op de play-offs en daarna maakt hij een keuze voor zijn toekomst", zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Geen hoofdprijs

PSV werkt mee aan een vertrek, omdat de club vindt dat Uneken te goed is voor de beloften, maar (nog) niet goed genoeg voor de hoofdmacht. De Eindhovenaren vragen daarom geen enorme transfersom. Wel wil PSV een slimme deal sluiten. De club hoopt op een bescheiden bedrag en wil vooral een doorverkooppercentage afspreken. Als Uneken later voor veel geld wordt doorverkocht door zijn nieuwe club, profiteert PSV alsnog mee.

➡️ Meer PSV nieuws:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • Gisteren, 20:39
  • Gisteren, 20:39
  • 11
Timon Wellenreuther

Wellenreuther sneert naar Kooij: 'Hoe kan je zo lang wachten?'

  • Gisteren, 18:40
  • Gisteren, 18:40
  • 7
Fans van PSV

Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

  • do 30 april, 20:45
  • 30 apr. 20:45
  • 8
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jesper Uneken

Jesper Uneken
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 21 jaar (9 aug. 2004)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
35
14
2024/2025
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
34
10
2023/2024
PSV
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws