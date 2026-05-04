Driessen haalt snoeihard uit naar 'matennaaier' Wellenreuther: ‘Wat een engnek’

4 mei 2026, 22:17
Timon Wellenreuther
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

In de nieuwste aflevering van de podcast Kick-Off van De Telegraaf lopen de emoties hoog op. Valentijn Driessen heeft maandag hard uitgehaald naar Timon Wellenreuther. De journalist spaarde de keeper van Feyenoord niet na de opvallende momenten in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, waar ook Paul Gladon bij betrokken was.

Volgens Driessen was de rode kaart die Gladon ontving na een botsing met Wellenreuther een grote fout van de arbitrage. Hij ziet in de actie van de spits totaal geen opzet, maar wijst vooral met de beschuldigende vinger naar de keeper van de Rotterdammers.

De grootste matennaaier

"Ik vond het geen rode kaart voor Gladon", opent Driessen resoluut. Volgens de journalist was er weinig aan de hand. "Wellenreuther komt zo laag in, al duikend, dat de bal op dat moment los is. Gladon raakt ook de bal nog met de buitenkant van zijn schoen. Het was natuurlijk ook een en al toneelspel van Wellenreuther, de grootste matennaaier die er op de Nederlandse velden rondloopt."

Driessen stoorde zich mateloos aan het gedrag van de Duitser, die volgens hem constant bezig is met het beïnvloeden van de scheidsrechter en het uitlokken van tegenstanders. "Wat een matennaaier is die Wellenreuther, wat een engnek is dat zeg! Even daarvoor gebeurde het ook al, toen was iemand half tegen hem aangelopen en probeerde hij meteen weer te duwen."

Muhammad Ali in de Eredivisie?

Na de bewuste overtreding kwam Gladon verhaal halen bij de doelman, wat leidde tot een opmerkelijke confrontatie. Volgens Valentijn Driessen reageerde Timon Wellenreuther fel en nam hij een uitdagende houding aan. "Gladon kwam na die overtreding naar hem toe om hem een tikkie te geven, dat gebeurt wel vaker, en toen stond hij gelijk in de Muhammad Ali-houding. Nou, zet hem maar tegen Muhammad Ali", sneert Driessen.

Onbegrip over gele kaart Hadj Moussa

Niet alleen Wellenreuther, maar ook de scheidsrechterlijke beslissingen rondom Anis Hadj Moussa zorgden voor irritatie aan de podcast-tafel. Tijdens een opstootje bleef de Feyenoorder onbestraft, tot onbegrip van Driessen.

"Een opstootje is altijd allebei geel. Maar nu krijgt Hadj Moussa hem niet, omdat hij al geel heeft. Geef ze dan allebei geen geel! Je kunt niet de een wel geel geven en de ander niet", aldus de journalist.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Fortuna - Feyenoord

Fortuna Sittard
1 - 2
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
31
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

