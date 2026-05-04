Premier League voor Ajax-ster Mika Godts? 'No f*cking way'

Kenneth Perez is van mening dat nog lang niet klaar is voor een stap naar een grote competitie als de Premier League. De Deense analist denkt dat de buitenspeler van Ajax nog een paar stappen moet zetten in zijn ontwikkeling.

Perez zag Godts zaterdagavond niet al te best voor de dag komen tijdens Ajax - PSV (2-2). "Hij speelde een zwakke tweede helft, maar maakte wel een schitterende goal", aldus Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN. "Dit is een beetje onderbelicht gebleven. Weet je hoe moeilijk dit is? Normaal denk je: waarom schiet hij? Met links, een volley uit de lucht... Een schitterende goal. Technisch zo ongelofelijk knap."

Toch blijft Perez kritisch over een eventuele zomerse transfer naar de Premier League; daar is de Belg in zijn ogen totaal niet klaar voor. "Het kan niet zo zijn dat Godts denkt dat hij volgend jaar in de Premier League kan spelen. No f*cking way. Hij moet echt sterker worden bij een club in Nederland of bijvoorbeeld een club van het niveau FC Porto", denkt Perez. "Dan kan hij een heel seizoen lang zijn niveau halen. Het niveau is misschien niet het probleem, maar wel de inhoud. Dat zag je ook in zijn zwakke tweede helft tegen PSV."

De laatste tijd wordt Godts regelmatig gelinkt aan een vertrek bij Ajax en een mogelijke overstap naar Engeland. Zo is de aanvaller al meerdere keren in verband gebracht met Manchester United.