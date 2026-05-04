Live voetbal

Premier League voor Ajax-ster Mika Godts? 'No f*cking way'

4 mei 2026, 06:25
Ajax-speler Mika Godts
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Kenneth Perez is van mening dat Mika Godts nog lang niet klaar is voor een stap naar een grote competitie als de Premier League. De Deense analist denkt dat de buitenspeler van Ajax nog een paar stappen moet zetten in zijn ontwikkeling.

Perez zag Godts zaterdagavond niet al te best voor de dag komen tijdens Ajax - PSV (2-2). "Hij speelde een zwakke tweede helft, maar maakte wel een schitterende goal", aldus Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN. "Dit is een beetje onderbelicht gebleven. Weet je hoe moeilijk dit is? Normaal denk je: waarom schiet hij? Met links, een volley uit de lucht... Een schitterende goal. Technisch zo ongelofelijk knap."

Artikel gaat verder onder video

Toch blijft Perez kritisch over een eventuele zomerse transfer naar de Premier League; daar is de Belg in zijn ogen totaal niet klaar voor. "Het kan niet zo zijn dat Godts denkt dat hij volgend jaar in de Premier League kan spelen. No f*cking way. Hij moet echt sterker worden bij een club in Nederland of bijvoorbeeld een club van het niveau FC Porto", denkt Perez. "Dan kan hij een heel seizoen lang zijn niveau halen. Het niveau is misschien niet het probleem, maar wel de inhoud. Dat zag je ook in zijn zwakke tweede helft tegen PSV."

De laatste tijd wordt Godts regelmatig gelinkt aan een vertrek bij Ajax en een mogelijke overstap naar Engeland. Zo is de aanvaller al meerdere keren in verband gebracht met Manchester United.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • Gisteren, 20:39
  • Gisteren, 20:39
  • 9
Ipswich Town promoveert naar Premier League en betaalt miljoenen aan Ajax

Ipswich Town promoveert naar Premier League en betaalt miljoenen aan Ajax

  • za 2 mei, 15:27
  • 2 mei 15:27
  • 9
Ajax krijgt miljoenen bij promotie van Ipswich Town zaterdag

Ajax krijgt miljoenen bij promotie van Ipswich Town zaterdag

  • vr 1 mei, 20:51
  • 1 mei 20:51
  • 6
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
30
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws