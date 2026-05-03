Farioli draagt Portugese titel ook op aan Ajax

3 mei 2026, 10:38
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Francesco Farioli is zaterdag kampioen geworden met FC Porto. Een jaar na de late instorting bij Ajax in de Eredivisie is het nu wél raak. De Italiaanse trainer denkt bij zijn kampioenspersconferentie ook even terug aan de Amsterdammers.

Vorig seizoen leek Farioli lang op weg naar het Nederlandse kampioenschap. De voorsprong van Ajax op PSV was op een gegeven moment negen punten, maar aan het einde van de rit verdween die als sneeuw voor de zoon. De Eindhovenaren gingen alsnog met de titel aan de haal.

Door de 1-0 overwinning op Alverca mocht Farioli zaterdag wel een kampioenschap vieren. Op de persconferentie blikt hij terug op de laatste twaalf maanden. "Zowel ik als ons team had dit jaar iets te bewijzen. Vorig seizoen hebben we bij Ajax iets buitengewoons neergezet, maar helaas eindigde dat niet zoals we hadden gewild", benadrukt de coach ook hoe onverwachts het was dat de Amsterdammers überhaupt om de titel speelden.

"Voetbal geeft heel veel, maar kan ook ontzettend veel pijn doen. Ik heb vandaag al een aantal berichtjes gehad van mijn spelers van afgelopen seizoen. Ik denk dat deze titel ook een klein beetje voor hen is", sluit de trainer het onderwerp Ajax af. Dit seizoen zijn de Amsterdammers eigenlijk geen moment in de buurt van de titel geweest, wat tevens de kwaliteiten van Farioli onderstreept. Ook hebben er drie verschillende coaches voor de groep gestaan, dit seizoen in Amsterdam.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De beste trainer die Ajax in de laatste 20/30 jaar heeft gehad.

Daar hebben wij wat aan!😒

Francesco Farioli

Francesco Farioli
FC Porto
Team: Porto
Functie: Coach
Leeftijd: 37 jaar (10 apr. 1989)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

