Farioli draagt Portugese titel ook op aan Ajax

Francesco Farioli is zaterdag kampioen geworden met FC Porto. Een jaar na de late instorting bij Ajax in de Eredivisie is het nu wél raak. De Italiaanse trainer denkt bij zijn kampioenspersconferentie ook even terug aan de Amsterdammers.

Vorig seizoen leek Farioli lang op weg naar het Nederlandse kampioenschap. De voorsprong van Ajax op PSV was op een gegeven moment negen punten, maar aan het einde van de rit verdween die als sneeuw voor de zoon. De Eindhovenaren gingen alsnog met de titel aan de haal.

Door de 1-0 overwinning op Alverca mocht Farioli zaterdag wel een kampioenschap vieren. Op de persconferentie blikt hij terug op de laatste twaalf maanden. "Zowel ik als ons team had dit jaar iets te bewijzen. Vorig seizoen hebben we bij Ajax iets buitengewoons neergezet, maar helaas eindigde dat niet zoals we hadden gewild", benadrukt de coach ook hoe onverwachts het was dat de Amsterdammers überhaupt om de titel speelden.

"Voetbal geeft heel veel, maar kan ook ontzettend veel pijn doen. Ik heb vandaag al een aantal berichtjes gehad van mijn spelers van afgelopen seizoen. Ik denk dat deze titel ook een klein beetje voor hen is", sluit de trainer het onderwerp Ajax af. Dit seizoen zijn de Amsterdammers eigenlijk geen moment in de buurt van de titel geweest, wat tevens de kwaliteiten van Farioli onderstreept. Ook hebben er drie verschillende coaches voor de groep gestaan, dit seizoen in Amsterdam.