Schier onmogelijke opgave voor Kaapverdië bij WK-debuut

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Kaapverdië, de Afrikaanse debutant op het WK.

Kaapverdië heeft zich in oktober voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor het WK. De eilandengroep ligt voor de kust van Senegal en is vernoemd naar het meest westelijke punt van het Afrikaanse vasteland: Kaap Verde. In de Afrikaanse kwalificatiecyclus was het land ingedeeld in Groep D met Kameroen, Libië, Angola, Mauritius en Eswatini. Daar zorgde het voor een verrassing door bovenaan te eindigen met 23 punten uit tien duels, vier punten meer dan het grote Kameroen.

Bubista gidst Kaapverdië naar eerste WK

Daardoor mag Kaapverdië zich onder leiding van Pedro Leitão Brito – beter bekend als Bubista – opmaken voor het eerste WK in de geschiedenis. De bondscoach kende een bescheiden carrière als profvoetballer, waarin hij als centrumverdediger speelde voor het Spaanse CD Badajoz, het Angolese AS Aviação en het Portugese Estoril. Hij schopte het tot zestien interlands voor Kaapverdië.

Na het beëindigen van zijn loopbaan werd Bubista eerst assistent bij de nationale ploeg van Kaapverdië, waarna hij in eigen land op eigen benen stond bij onder meer CS Mindelense, AC Mindelo en Sporting Praia. Sinds 2020 staat hij aan het roer bij de nationale ploeg van Kaapverdië, maar in zijn eerste poging om te kwalificeren voor het WK slaagde Bubista hier niet in. Voor het uitgebreide WK van 2026 lukte dit wel. Tussendoor werd ook nog de kwartfinale van de Afrika Cup bereikt op het toernooi van 2023.

Programma WK 2026

Kaapverdië zit tijdens het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in Groep H. Met Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië als tegenstanders ligt het in de lijn der verwachting dat het Afrikaanse land niet bij de bovenste twee zal eindigen in de poule. De debutant bezet momenteel de 69ste plaats op de FIFA-wereldranglijst. Saudi-Arabië (plek 61) staat iets hoger aangeschreven, maar normaliter zijn Spanje (plek 2) en Uruguay (plek 17) een maatje te groot voor Kaapverdië.

Speelschema Kaapverdië (Groep H):

15 juni - 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië in Atlanta

22 juni - 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië in Miami

27 juni - 02.00 uur: Kaapverdië - Saudi-Arabië in Houston

Geen WK-historie: hoe presteerde Kaapverdië op andere toernooien?

Kaapverdië debuteert komende zomer op het WK, iets waar het land al sinds begin deze eeuw van droomt. Na meermaals te zijn gesneuveld in de kwalificatie, slaagde de ploeg van Bubista er dit keer wel in om de mondiale eindronde te bereiken.

In het verleden deed Kaapverdië wel meermaals mee aan de Afrika Cup. In 2013 debuteerde het West-Afrikaanse land op het continentale toernooi in Zuid-Afrika en wist het in de groepsfase boven Marokko te eindigen, waardoor de kwartfinale werd bereikt. Daarin bleek Ghana te sterk te zijn. In 2015 werd Kaapverdië uitgeschakeld in de groepsfase, waarna het land zich in 2017 en 2019 niet wist te plaatsen.

In 2021 keerde Kaapverdië weer terug op het belangrijkste toernooi van Afrika, waar het als een van de beste nummers drie doorging naar de achtste finales. Daarin ging het land onderuit tegen uiteindelijke winnaar Senegal. Twee jaar later mocht Kaapverdië, ditmaal met Bubista aan het roer, het opnieuw proberen. In een groep met Egypte, Ghana en Mozambique eindigde de eilandengroep bovenaan, waarna de achtste finale werd gewonnen van Mauritanië. In de kwartfinale was Zuid-Afrika echter te sterk na strafschoppen. Het toernooi van afgelopen winter moest Kaapverdië missen, nadat het roemloos onderaan was geëindigd in een kwalificatiepoule met Egypte, Botswana en Mauritanië.

Bekende namen bij Kaapverdië

De grote naam aan de kant van Kaapverdië is Logan Costa, die zijn brood verdient bij het Spaanse Villarreal. Of hij op tijd fit is voor het WK, is echter nog maar de vraag. De in Frankrijk geboren centrumverdediger scheurde in juli zijn kruisband af en kwam daardoor nog geen minuut in actie dit seizoen. Op 26 april zat hij wel weer voor het eerst bij de wedstrijdselectie, maar bleef hij negentig minuten op de bank. Voor zijn blessure was hij een vaste waarde centraal achterin bij zijn club en zijn land. Als Costa op tijd fit is, lijkt hij zeker te zijn van een plek in de WK-selectie.

Kaapverdië beschikt over een grote gemeenschap in Rotterdam, waardoor er de nodige spelers die in Nederland zijn geboren voor de nationale ploeg spelen. Sidny Lopes Cabral is daar waarschijnlijk de bekendste van. De vleugelverdediger annex buitenspeler vertrok op jonge leeftijd al uit Nederland en staat momenteel onder contract bij Benfica, waar hij regelmatig speeltijd krijgt. Tot dusver speelde hij acht interlands voor Kaapverdië, waarin hij tweemaal trefzeker was. Ook Laros en Deroy Duarte, die tussen 2021 en 2024 respectievelijk voor FC Groningen en Fortuna Sittard speelden, maken deel uit van de selectie van de Blauwe Haaien.

Twee spelers die momenteel in de Eredivisie actief zijn mogen dromen van het WK met Kaapverdië. PEC Zwolle-middenvelder Jamiro Monteiro speelde tot dusver 52 interlands voor de Afrikanen en is normaal gesproken een vaste waarde in de ploeg van Bubista. Monteiro kampte gedurende de tweede seizoenshelft met een knieblessure, maar lijkt wel op tijd hersteld voor het WK. Ook zijn broertje, Ayoni Santos van Sparta Rotterdam, mag denken aan het WK. De twintigjarige middenvelder werd eind maart voor het eerst opgeroepen voor Kaapverdië en mocht zijn debuut maken in de oefenwedstrijd tegen Finland (1-1).