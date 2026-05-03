Driessen verbouwereerd door Ajax-instelling: 'Hoe is dat in godsnaam mogelijk?'

3 mei 2026, 11:21
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Valentijn Driessen heeft zaterdagavond met grote interesse gekeken naar Ajax - PSV (2-2). De Telegraaf-journalist verbaast zich er echter over met welke instelling de Amsterdammers aan de wedstrijd begonnen.

In een video-item schijnt Driessen zijn licht over de Topper. "Er was één ploeg die ergens om moest vechten en dat was Ajax", doelt de journalist op het feit dat de Amsterdammers nog in de race zijn voor Europees voetbal. terwijl PSV al kampioen is. "Maar dat hebben we niet gezien. Deze Spaanse trainer heeft de Cruijff-filosofie omarmd zegt hij, maar dat is dan in theorie. Ajax stond met vijf man achterop, of drie verdedigende middenvelders en het leek helemaal nergens op. Er was één partij die wilde voetballen en dat was PSV."

Driessen merkte dat Ajax-fans niet erg te spreken waren over de vertoning van hun ploeg. "Dat begrijp ik ook wel, want je speelt eigenlijk tegen het B-elftal van PSV. Op een gegeven moment haalde Bosz zelfs nog Veerman en Wanner eruit, toen kwam er nog een heel ander middenveld." Driessen denkt niet dat PSV de volle honderd procent gaf in deze wedstrijd. "Vooraf werd er over een complot gesproken, want Bosz en Jordi Cruijff zijn maatjes van elkaar. Dus PSV zou niet voor het uiterste gaan en dat gevoel kreeg je af en toe zeker."

Ondanks een defensieve tactiek van Ajax-trainer Óscar García, hadden de Brabanders al heel snel op een ruime voorsprong kunnen staan. "Als Driouech (Couhaib, red.) iets scherper is, dan staat Ajax binnen tien minuten met 0-2 achter in eigen huis. Dan stel je allemaal verdedigers op en ligt de bal na 30 seconden in het netje, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Besef je dan wel waar je mee bezig bent?" In een optimaal scenario en bij winst op PSV had Ajax de Champions League nog kunnen halen, maar dat lijkt nu lastig te gaan worden.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

