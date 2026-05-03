Robert Eenhoorn is de nummer-een-kandidaat om Dennis te Kloese op te volgen bij Feyenoord. Volgens Hugo Borst is de oud-bestuurder van AZ de ideale kandidaat, maar de analist ziet een doemscenario waardoor het alsnog spaak loopt.

Borst is fan van Eenhoorn, zo laat hij bij De Eretribune weten. Toch moet men in Rotterdam oppassen dat er door 'machtsmisbruik' niet alsnog voor een andere kandidaat wordt gekozen. "Er is bij Feyenoord één man, Toon van Bodegom (President Commissaris van de rvc, red.), dat is een gevaarlijke knakker. Hij zou de komst van Robert Eenhoorn wel eens kunnen blokkeren", waarschuwt de Rotterdammer.

"In het verleden hebben die twee wel eens gesprekken gevoerd, dat klikte niet." Hoewel Eenhoorn als algemeen directeur van AZ toentertijd 'een beetje openstond' om bij Feyenoord aan de slag te gaan, kwam het daardoor niet tot een samenwerking. Nu zou hetzelfde kunnen gebeuren. "Wat je nu niet moet hopen is dat Van Bodegom de ideale kandidaat blokkeert", stelt Borst.

De analist legt uit waarom hij Eenhoorn perfect vindt voor Feyenoord. "De man is een topsporter geweest. Hij is bij AZ tien jaar aan de macht geweest, als het coronaseizoen was afgemaakt had hij zelfs een echte hoofdprijs gewonnen. In Alkmaar heeft hij een echte topsportcultuur neergezet." Het enige kritiekpuntje dat Borst op Eenhoorn kan leveren, is het feit dat hij Arne Slot vroegtijdig wegstuurde, toen bleek dat hij gesprekken had gehad met Feyenoord. "Dat vond ik een zwak moment van hem."