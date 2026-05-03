speelde zaterdagavond tegen PSV een sterke wedstrijd en scoorde ook een fraai doelpunt. Toch blijven criticasters zeggen dat hij defensief gezien niet goed genoeg is. Daar is de Ajax-verdediger het niet mee eens.

Ajax - PSV (2-2) ontvlamde zaterdag al snel: binnen 33 seconden vond Ricardo Pepi het net al voor de landskampioen. Ajax besloot wat extra gas bij te geven en zag dat ook weer snel uitbetaald worden: na elf minuten stond de gelijkmaker van Gaaei op het scorebord. Na een korte corner en een pass van Mika Godts kwam de bal voor de voeten van de Deense back, die met een poeier Matej Kovar verschalkte. Uiteindelijk eindigde het duel in 2-2.

Na afloop spreekt Hans Kraay jr. met Gaaei, die wel wat baalt van het resultaat. "Ik wilde drie punten, maar we kregen er maar één." Op persoonlijk vlak kan de rechtervleugelverdediger echter alleen maar tevreden zijn. "Het is altijd fijn om het team te helpen. Ik denk wel dat we meer verdienden, maar één punt is beter dan nul."

Vervolgens bespreekt Kraay jr. met Gaaei de kritieken die vaak te horen zijn: aanvallend zou de back goed zijn, verdedigend juist niet. "Ik denk dat ik verdedigend beter ben geworden", stelt de Ajacied vervolgens. "Natuurlijk moet ik nog wat dingen verbeteren. Als je het vergelijkt met bijna drie jaar geleden (Gaaei voegde zich in augustus 2023 bij de Ajax-selectie, red.), heb ik mezelf flink verbeterd, zou ik zeggen." De Deen werkt momenteel vooral aan zijn focus en timing, laat hij weten. "Maar ik denk niet dat ik defensief zo slecht ben als sommige mensen denken."