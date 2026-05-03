Mika Godts vindt tegenstanderkritiek 'onzin'

Mika Godts was zaterdagavond andermaal de grote man bij Ajax. In de topper tegen PSV (2-2) zorgde hij met een assist en een late goal er hoogstpersoonlijk voor dat de Amsterdammers een resultaat overhielden. En dus kan men nu ook de kritiek loslaten dat hij alleen tegen de 'kleintjes' zijn kwaliteiten etaleert, vindt de Belg.
Met een technisch fraaie volley met links in de blessuretijd bezorgde het talent Ajax toch nog een punt. "Wij gaan door die late treffer met een beter gevoel naar huis (dan PSV, red.), maar we wilden de drie punten", stelt Godts vervolgens in gesprek met Hans Kraay jr. van ESPN.
De journalist deelt wel wat kritiek met de Belgische aanvaller, die door analisten vaker wordt benoemd. "Er worden al bedragen van tientallen miljoenen genoemd, maar er zijn ook wel wat mensen die zeggen: 'Mika Godts doet het alleen tegen de backs van Heracles, NAC, Sparta en Go Ahead'. Wat vind je daarvan?" Godts begint te lachen en vindt het maar luie kritiek. "Vorig jaar scoorde ik ook tegen AZ en PSV. Dit seizoen nog niet, maar nu wel. Ik vind het allemaal een beetje onzin."
"Met alle respect, maar er zijn ook spelers die tegen PSV of tegen Feyenoord scoren, die misschien wat minder zijn. Als ze tegen hen scoren, zijn ze niet meteen toppers. Ik relativeer het allemaal." De buitenspeler sluit af dat je ook tegen de kleintjes het onderste uit de kan moet halen, aangezien dat 'soms nog wel lastigere wedstrijden zijn'.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Met zijn beperkte kwaliteiten vind ik dat hij het nog redelijk doet. Het zijn vaak dribbels op eigen helft en hij scoort een goal op het moment dat PSV al met z’n hoofd onder de douche stond. Stond hij bij die actie met de eerste goal trouwens niet gewoon buitenspel? Het was sowieso een merkwaardige avond in Amsterdam. Ajax tegen een niet gemotiveerd PSV, dat eerst nog met een erehaag stond. De verschillen waren pijnlijk duidelijk.. Ajax tot op het bot gemotiveerd, maar voetballend was het niet veel. En dat gejuich bij die 2-2? Dat is toch wel bijzonder. Als je tegen een sterk PSV speelt en je maakt op het laatst nog gelijk, dan snap ik het. Maar nu verspeel je dure punten richting de (voorronde) Champions League plek.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Met zijn beperkte kwaliteiten vind ik dat hij het nog redelijk doet. Het zijn vaak dribbels op eigen helft en hij scoort een goal op het moment dat PSV al met z’n hoofd onder de douche stond. Stond hij bij die actie met de eerste goal trouwens niet gewoon buitenspel? Het was sowieso een merkwaardige avond in Amsterdam. Ajax tegen een niet gemotiveerd PSV, dat eerst nog met een erehaag stond. De verschillen waren pijnlijk duidelijk.. Ajax tot op het bot gemotiveerd, maar voetballend was het niet veel. En dat gejuich bij die 2-2? Dat is toch wel bijzonder. Als je tegen een sterk PSV speelt en je maakt op het laatst nog gelijk, dan snap ik het. Maar nu verspeel je dure punten richting de (voorronde) Champions League plek.