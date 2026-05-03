Mika Godts vindt tegenstanderkritiek 'onzin'

was zaterdagavond andermaal de grote man bij Ajax. In de topper tegen PSV (2-2) zorgde hij met een assist en een late goal er hoogstpersoonlijk voor dat de Amsterdammers een resultaat overhielden. En dus kan men nu ook de kritiek loslaten dat hij alleen tegen de 'kleintjes' zijn kwaliteiten etaleert, vindt de Belg.

Met een technisch fraaie volley met links in de blessuretijd bezorgde het talent Ajax toch nog een punt. "Wij gaan door die late treffer met een beter gevoel naar huis (dan PSV, red.), maar we wilden de drie punten", stelt Godts vervolgens in gesprek met Hans Kraay jr. van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De journalist deelt wel wat kritiek met de Belgische aanvaller, die door analisten vaker wordt benoemd. "Er worden al bedragen van tientallen miljoenen genoemd, maar er zijn ook wel wat mensen die zeggen: 'Mika Godts doet het alleen tegen de backs van Heracles, NAC, Sparta en Go Ahead'. Wat vind je daarvan?" Godts begint te lachen en vindt het maar luie kritiek. "Vorig jaar scoorde ik ook tegen AZ en PSV. Dit seizoen nog niet, maar nu wel. Ik vind het allemaal een beetje onzin."

"Met alle respect, maar er zijn ook spelers die tegen PSV of tegen Feyenoord scoren, die misschien wat minder zijn. Als ze tegen hen scoren, zijn ze niet meteen toppers. Ik relativeer het allemaal." De buitenspeler sluit af dat je ook tegen de kleintjes het onderste uit de kan moet halen, aangezien dat 'soms nog wel lastigere wedstrijden zijn'.