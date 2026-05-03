Volgens Hugo Borst kunnen Maurice Steijn en niet meer door één deur bij Sparta. Dat onthult de journalist zaterdagavond in de Eretribune van ESPN. De twee zouden ‘een dingetje’ hebben gehad in de kleedkamer van de Rotterdammers.

Borst geniet dit seizoen van NEC en Telstar, die zaterdag overigens de punten deelden, maar heeft geen goede woorden voor ‘zijn’ Sparta. “Ik zat op de gang net te praten met een insider en die zei: wat zonde eigenlijk dat Martins Indi en Steijn bonje hebben”, onthult de columnist van het Algemeen Dagblad.

Borst geeft aan dat zijn bron ‘goed ingevoerd’ is. “Die hebben écht in de kleedkamer een dingetje gehad. En dat is zonde, want met Martins Indi heeft Sparta tien keer de nul gehouden. Maar hij staat er nu niet meer in. Zonde, er zat meer in”, aldus Borst.

Toch staat Sparta gewoon nog op een negende plek in de Eredivisie, al heeft dat ook te maken met de nederlaag van FC Groningen tegen Excelsior. Als de Rotterdammers weten te winnen van Go Ahead Eagles, is de play-offs om Europees voetbal binnen handbereik.