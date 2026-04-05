Sparta Rotterdam heeft Paul Simonis nadrukkelijk in het vizier om na dit seizoen het stokje over te nemen van hoofdtrainer Maurice Steijn. De oefenmeester is momenteel clubloos na een kortstondig avontuur bij Wolfsburg en geldt op Het Kasteel als een belangrijke kandidaat voor de vacante positie, zo bevestigen ingewijden aan Voetbal International.

Begin maart werd officieel duidelijk dat Steijn zijn aflopende contract in Rotterdam niet gaat verlengen en de club aan het einde van het seizoen verlaat. Sindsdien is technisch directeur Gerard Nijkamp achter de schermen bezig met de zoektocht naar een geschikte opvolger. De clubleiding zoekt specifiek naar een Nederlandse trainer die past binnen de huidige organisatiestructuur, individuele spelers beter kan maken en oog heeft voor de inpassing van jeugdtalenten.

Voor Simonis zou een aanstelling bij Sparta een terugkeer op bekend terrein betekenen. In het verleden was hij al actief als jeugdtrainer bij de Rotterdamse club, voordat hij in 2020 vertrok. Zijn definitieve doorbraak als hoofdtrainer beleefde hij bij Go Ahead Eagles, waar hij in het seizoen 2024/2025 de KNVB-beker wist te winnen. Dit succes leverde hem in juni vorig jaar een transfer op naar de Bundesliga. Bij Wolfsburg werd hij echter na enkele maanden alweer ontslagen. Na een reeks van zes nederlagen in zeven wedstrijden en een vroege uitschakeling in het bekertoernooi, viel in november het doek voor de oefenmeester.

Hoewel Simonis door meerdere bronnen als de belangrijkste gegadigde wordt aangewezen, circuleren er ook andere namen rondom de trainerspositie. Zo worden onder meer Danny Buijs, Ruben den Uijl en Stijn Schaars in de media gekoppeld aan de vacature in Rotterdam. Ook valt de naam van Mitchell van der Gaag. Hij zou volgens het doorgaans goed ingevoerde WFCGroningen op het verlanglijstje staan.

Ondertussen richt de huidige selectie van Steijn zich op de ontknoping van de Eredivisie. Sparta bezet momenteel de negende plaats op de ranglijst en strijdt in de laatste fase van de competitie volop mee om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal.