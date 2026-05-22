Wilfred Genee live op tv door het stof: ‘Ik meen het: we moeten hiermee stoppen’

22 mei 2026, 22:48
Wilfred Genee tijdens Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wilfred Genee is vrijdagavond door het stof gegaan tijdens de uitzending van Vandaag Inside. De presentator van de populaire SBS6-talkshow vindt dat hij en zijn tafelgenoten moeten stoppen met het uitzenden van een fragment van FC Utrecht-trainer Ron Jans.

Jans staat aankomende zondag – tegen Ajax - voor zijn allerlaatste wedstrijd als trainer in de voetballerij. De oefenmeester kan in zijn Last Dance FC Utrecht naar de voorronde van de Conference League loodsen. Toch wordt de gewaardeerde Eredivisie-trainer al het hele kalenderjaar volop geconfronteerd met bepaalde uitspraken.

Jans vertelde in maart dat hij zich ontzettend stoort aan een video waarin hij een oproep doet voor de voedselbank. Hij noemt daar onder meer het woord ‘keukenrol’. Onder Nederlandse jongeren is dit al langer een internethit, maar Vandaag Inside nam het fragment volledig over. Zodra Ron Jans onderwerp van gesprek was, verscheen het ‘Keukenrol-filmpje’ in beeld.

Zo ook tijdens de uitzendingenreeks op Curaçao, als de afscheidswedstrijd van Jans besproken wordt. De meme verschijnt wederom in beeld. “Nee, nee, nee”, zegt Genee direct tegen de regie. “Dit meen ik serieus: we moeten hier mee stoppen. Ik heb er over nagedacht, dit is eigenlijk helemaal niet grappig”, vervolgt de presentator.

René van der Gijp denkt overigens dat FC Utrecht een goede kans maakt om Ajax te verslaan. “Ik denk dat het niet makkelijk wordt voor Ajax. Dat FC Utrecht heeft gewoon een lekker elftal, man. Met een heerlijke linksback Souffian El Karouani. Ajax gaat het niet makkelijk krijgen.”

Ajax - Utrecht

Ajax
1 - 2
FC Utrecht
Gespeeld op 10 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ron Jans

Ron Jans
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 67 jaar (29 sep. 1958)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

