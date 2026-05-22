Wilfred Genee is vrijdagavond door het stof gegaan tijdens de uitzending van Vandaag Inside. De presentator van de populaire SBS6-talkshow vindt dat hij en zijn tafelgenoten moeten stoppen met het uitzenden van een fragment van FC Utrecht-trainer Ron Jans.

Jans staat aankomende zondag – tegen Ajax - voor zijn allerlaatste wedstrijd als trainer in de voetballerij. De oefenmeester kan in zijn Last Dance FC Utrecht naar de voorronde van de Conference League loodsen. Toch wordt de gewaardeerde Eredivisie-trainer al het hele kalenderjaar volop geconfronteerd met bepaalde uitspraken.

Jans vertelde in maart dat hij zich ontzettend stoort aan een video waarin hij een oproep doet voor de voedselbank. Hij noemt daar onder meer het woord ‘keukenrol’. Onder Nederlandse jongeren is dit al langer een internethit, maar Vandaag Inside nam het fragment volledig over. Zodra Ron Jans onderwerp van gesprek was, verscheen het ‘Keukenrol-filmpje’ in beeld.

Zo ook tijdens de uitzendingenreeks op Curaçao, als de afscheidswedstrijd van Jans besproken wordt. De meme verschijnt wederom in beeld. “Nee, nee, nee”, zegt Genee direct tegen de regie. “Dit meen ik serieus: we moeten hier mee stoppen. Ik heb er over nagedacht, dit is eigenlijk helemaal niet grappig”, vervolgt de presentator.

René van der Gijp denkt overigens dat FC Utrecht een goede kans maakt om Ajax te verslaan. “Ik denk dat het niet makkelijk wordt voor Ajax. Dat FC Utrecht heeft gewoon een lekker elftal, man. Met een heerlijke linksback Souffian El Karouani. Ajax gaat het niet makkelijk krijgen.”