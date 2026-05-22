Wilfred Genee valt iets op: ‘Bij Ajax heeft niemand hem óóit zo gezien’

Wilfred Genee en René van der Gijp zijn enorm onder de indruk van , zo stellen ze na het zien van een Instagram-foto van de voormalig spits van Ajax. Het Vandaag Inside-duo heeft de aanvaller van Sunderland in tijden niet zó fit gezien en durft het wel aan met hem op het aankomende WK.

Tijdens De Krantjes, de video-rubriek van Genee en Van der Gijp op Curaçao, begint Genee ineens over Brobbey. “Moet je eens kijken: hij is nog nooit zo afgetraind geweest, volgens mij”, begint de presentator. “Brobbey is enorm afgetraind, hij is zeker een optie voor het Nederlands elftal”, stelt Van der Gijp.

“Hij is écht scherp als je het zo ziet. Zo hebben we hem bij Ajax nooit gezien, en hij scoort best redelijk in de Premier League. Jij zegt: doen?”, reageert Genee. Van der Gijp kent weinig twijfel: “Het zou niet erg zijn om Memphis Depay mee te nemen, maar dan gaat weer vijf weken over hem. Over zijn fitheid en hoe lang hij kan spelen. Of hij moet beginnen, of vanaf de bank moet komen…”, somt Gijp op.

“Als ik dan die beelden van Brobbey zie, denk ik bij mezelf: ik zou niet zo snel twijfelen. Of een honderd procent fitte Brobbey of een kwakkelende Memphis…”, stelt de goedlachse analist. De 24-jarige spits kent een goed debuutseizoen in de Premier League met zeven treffers in dertig wedstrijden.