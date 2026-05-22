Excelsior grijpt rigoureus in: voetbalfans reageren massaal

Excelsior is per direct gestopt met het gebruik van X, zo melden de Kralingers in een afscheidspost op het platform dat jarenlang bekendstond als Twitter. Aanleiding daarvoor is de verbanning van de populaire Excelsior-supporter Piebe-Guido van den Berg. Het besluit zorgt voor wisselende reacties.

“Nadat X heeft besloten het account van Piebe-Guido te verwijderen, heeft Excelsior Rotterdam besloten om solidair te zijn en niet meer actief te zijn op dit platform”, laat de nummer dertien van het afgelopen Eredivisie-seizoen vrijdag plotseling weten.

Artikel gaat verder onder video

Van den Berg is al ruim twintig jaar hartstochtelijk fan van Excelsior en steekt zijn liefde voor de club niet onder stoelen of banken. Piebe-Guido deelt regelmatig zelfbedachte nummers over spelers van de Kralingers, die hij vervolgens zelf live inzingt. Daarnaast verzint de supporter ook ludieke varianten over zijn avondmaal, die hij op de melodieën van diverse voetballiedjes ten gehore brengt.

Enkele maanden geleden werd het X-account van Van den Berg ineens opgeschort wegens een hack, waarna hij een nieuw account aanmaakte. Ook dit profiel is offline gehaald door het platform van Elon Musk. “Na een zorgvuldige beoordeling hebben we geconstateerd dat jouw account de regels van X heeft geschonden”, klinkt de verklaring. Wat er precies is voorgevallen, lijkt niet duidelijk.

Wat wél duidelijk is, is dat Excelsior zich extreem solidair toont met de superfan. De Rotterdammers delen voortaan alleen nog maar berichten op Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, LinkedIn en de eigen website. Opvallend is dat de mededeling veel reacties oplevert. Waar veel mensen het besluit steunen, klinken er ook wisselende reacties. Hieronder een bundeling van reacties op de rigoureuze maatregel van de Kralingers: