Engelse media verrassen: shock transfer voor Tijjani Reijnders

Arsenal heeft de pijlen gericht op en overweegt de middenvelder komende zomer over te nemen van Manchester City, zo beweert TeamTalk, dat zelfs praat over een mogelijke 'shock transfer'.

Volgens de laatste berichtgeving mag de Oranje-international voor een bedrag van circa 53 miljoen euro vertrekken uit Manchester, waarmee de Engelse grootmacht de eerdere investering nagenoeg volledig zou terugverdienen. City zou volgens TeamTalk ' biedingen in de buurt van 45 miljoen pond in overweging nemen'.

Reijnders maakte vorig jaar zomer de overstap van AC Milan naar de regerend landskampioen, waar hij nog een doorlopende verbintenis heeft tot medio 2030. Hoewel hij dit seizoen tot 37 optredens kwam en in maart de Carabao Cup won, is hij de laatste maanden onder manager Josep Guardiola vaker op de bank beland. Afgelopen drie wedstrijden maakte de voormalig AZ-speler zelfs geen minuten.

Arsenal-manager Mikel Arteta ziet in de Nederlander echter een ideale versterking om zijn elftal van extra technische bagage en tactische flexibiliteit te voorzien. Volgens TeamTalk is een transfer naar het Emirates Stadium 'nog niet vergevorderd', maar kan een overstap 'deze zomer niet worden uitgesloten'.

Juventus ligt op de loer terwijl City ruimte wil maken

Naast de interesse uit Londen trekt Reijnders ook nadrukkelijk de aandacht vanuit de Serie A. Juventus zou de komst van de voormalig speler van AC Milan als een prioriteit zien. De Italiaanse topclub is naar verluidt zeer gecharmeerd van de rechtspoot en is volgens de Britse berichtgeving zelfs 'gefascineerd' door de middenvelder.

Dat Manchester City bereid is om na slechts één seizoen alweer afscheid te nemen van de 22-voudig international, heeft alles te maken met de eigen transferplannen. De club staat aan de vooravond van een flinke renovatie op het middenveld en hoopt Elliot Anderson over te nemen van Nottingham Forest. City heeft inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met de 23-jarige Engelsman, maar zijn huidige werkgever hanteert een forse vraagprijs van meer dan 115 miljoen euro.