Live voetbal

Engelse media verrassen: shock transfer voor Tijjani Reijnders

22 mei 2026, 17:13
Tijjani Reijnders
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Arsenal heeft de pijlen gericht op Tijjani Reijnders en overweegt de middenvelder komende zomer over te nemen van Manchester City, zo beweert TeamTalk, dat zelfs praat over een mogelijke 'shock transfer'.

Volgens de laatste berichtgeving mag de Oranje-international voor een bedrag van circa 53 miljoen euro vertrekken uit Manchester, waarmee de Engelse grootmacht de eerdere investering nagenoeg volledig zou terugverdienen. City zou volgens TeamTalk ' biedingen in de buurt van 45 miljoen pond in overweging nemen'.

Artikel gaat verder onder video

Reijnders maakte vorig jaar zomer de overstap van AC Milan naar de regerend landskampioen, waar hij nog een doorlopende verbintenis heeft tot medio 2030. Hoewel hij dit seizoen tot 37 optredens kwam en in maart de Carabao Cup won, is hij de laatste maanden onder manager Josep Guardiola vaker op de bank beland. Afgelopen drie wedstrijden maakte de voormalig AZ-speler zelfs geen minuten.

Arsenal-manager Mikel Arteta ziet in de Nederlander echter een ideale versterking om zijn elftal van extra technische bagage en tactische flexibiliteit te voorzien. Volgens TeamTalk is een transfer naar het Emirates Stadium 'nog niet vergevorderd', maar kan een overstap 'deze zomer niet worden uitgesloten'.

Juventus ligt op de loer terwijl City ruimte wil maken

Naast de interesse uit Londen trekt Reijnders ook nadrukkelijk de aandacht vanuit de Serie A. Juventus zou de komst van de voormalig speler van AC Milan als een prioriteit zien. De Italiaanse topclub is naar verluidt zeer gecharmeerd van de rechtspoot en is volgens de Britse berichtgeving zelfs 'gefascineerd' door de middenvelder. 

Dat Manchester City bereid is om na slechts één seizoen alweer afscheid te nemen van de 22-voudig international, heeft alles te maken met de eigen transferplannen. De club staat aan de vooravond van een flinke renovatie op het middenveld en hoopt Elliot Anderson over te nemen van Nottingham Forest. City heeft inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met de 23-jarige Engelsman, maar zijn huidige werkgever hanteert een forse vraagprijs van meer dan 115 miljoen euro. 

➡️ Meer over Tijjani Reijnders

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-speler Joey Veerman

Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

  • vr 15 mei, 20:31
  • 15 mei 20:31
  • 13
Rob Jansen 21-5

Zaakwaarnemer Koeman ergert zich aan houding van Joey Veerman

  • Gisteren, 10:14
  • Gisteren, 10:14
  • 2
Valentijn Driessen

Driessen sneert naar Arsenal: 'Heeft niets met voetbal te maken'

  • Gisteren, 09:45
  • Gisteren, 09:45
  • 3
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
27
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
37
43
82
2
Man City
37
43
78
3
Man Utd
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool
37
10
59

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws