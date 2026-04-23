‘Mijnans kan in voetsporen Reijnders treden’

23 april 2026, 15:16
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Sven Mijnans is in beeld bij AC Milan, zo weet Tuttosport. De middenvelder van AZ is de afgelopen weken op de radar verschenen bij de Italiaanse topclub, die bij de bekerfinale een scout op de tribune had zitten. Mocht Mijnans de stap naar Milan maken, treedt hij in de voetsporen van Tijjani Reijnders.

Mijnans was afgelopen zomer nadrukkelijk in beeld om de overstap van AZ naar PSV te maken, maar de clubleiding van de Alkmaarders ging daarvoor liggen. Mijnans bleef dus in het AFAS Stadion, waar hij dit seizoen een sterke indruk maakt. In 46 officiële duels was hij al goed voor twintig treffers en acht assists.

Die cijfers zijn ook in Italië opgevallen, zo stelt Tuttosport. AC Milan is namelijk op zoek naar versterkingen voor op het middenveld. Naast Leon Goretzka, die komende zomer transfervrij vertrekt bij Bayern München, is ook Mijnans in beeld bij de huidige nummer twee van de Serie A. Afgelopen weekend zat een afgevaardigde van Milan op de tribune in De Kuip om Mijnans aan het werk te zien, waar de middenvelder tegen NEC (5-1) de tweede Alkmaarse treffer voor zijn rekening nam.

Volgens Tuttosport was de scout van de Italiaanse topclub aanwezig bij de bekerfinale om ‘de laatste evaluatie’ van Mijnans af te ronden en stelt dat deze positief is verlopen. Inmiddels zou het rapport zijn voorgelegd aan de clubleiding en trainer Massimiliano Allegri.

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
26
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44

