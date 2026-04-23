Uiteenlopende reacties op vertrek Te Kloese

Het vertrek van Dennis te Kloese bij Feyenoord heeft op sociale media tot een storm aan reacties geleid. Op X laten supporters massaal van zich horen, waarbij de meningen sterk uiteenlopen. Waar de één hem roemt om de sportieve en financiële successen van de afgelopen jaren, ziet de ander zijn vertrek juist als een noodzakelijk gevolg van recent beleid.

Opvallend is de tweedeling onder de achterban. Sommige supporters spreken hun dankbaarheid uit en noemen Te Kloese één van de meest competente bestuurders die de club in jaren heeft gehad. Anderen grijpen het moment juist aan om kritisch terug te blikken en pleiten voor verdere veranderingen binnen de clubleiding.

Bedankt voor alles Dennis. Ik hoop niet dat de bedreigingen aan je adres aan dit besluit ten grondslag hebben gelegen. Het ga je goed. — Chrisje Hermans (@Hermansvg1) April 23, 2026

Eerste competente bestuurder die ik in m'n leven bij onze club zag.



Mag hopen dat de opvolger zorgvuldig wordt gekozen. — Bram🇳🇱 (@rdamnications) April 23, 2026

Verdiend wel stukje respect , geweldige eerste jaren gehad , sportief en financieel! Helaas door de achterdeur weg nu — Marco (@Marco2qno) April 23, 2026

Veel te laat, maar goed. — FRWagner (@FRWagner1908) April 23, 2026

Kan Rvp er dan ook eindelijk uit? — Sander K. (@Skoen1806) April 23, 2026

Nu Van Bodegom en Van Persie nog en dan is Feyenoord eindelijk bevrijd en kan de wederopbouw (hopelijk) weer beginnen. — MSC (@MSC1752) April 23, 2026