Uiteenlopende reacties op vertrek Te Kloese

Het vertrek van Dennis te Kloese bij Feyenoord heeft op sociale media tot een storm aan reacties geleid. Op X laten supporters massaal van zich horen, waarbij de meningen sterk uiteenlopen. Waar de één hem roemt om de sportieve en financiële successen van de afgelopen jaren, ziet de ander zijn vertrek juist als een noodzakelijk gevolg van recent beleid.
Opvallend is de tweedeling onder de achterban. Sommige supporters spreken hun dankbaarheid uit en noemen Te Kloese één van de meest competente bestuurders die de club in jaren heeft gehad. Anderen grijpen het moment juist aan om kritisch terug te blikken en pleiten voor verdere veranderingen binnen de clubleiding.