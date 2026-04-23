Brobbey hoopt op belangrijke rol bij Oranje komend WK

hoopt komende zomer een belangrijke rol te spelen voor het Nederlands elftal op het WK, maar blijft tegelijkertijd nuchter onder alle verwachtingen. De spits spreekt van een droomscenario als spits van Oranje, al wil hij daar nog niet te ver op vooruitlopen.

In gesprek met Viaplay kijkt Brobbey vooruit naar het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. “Ik wil mijn huidige lijn doortrekken en belangrijk zijn voor het team. Meer kan ik niet doen,” aldus de aanvaller van Sunderland.

De spits hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd naar een mogelijke basisplaats in de punt van de aanval. “Dat zou natuurlijk heel speciaal zijn. Ik denk dat iedereen droomt van spelen op een WK. Als je dan eerste spits bent, is dat extra bijzonder. Maar laten we het rustig bekijken. Eerst het seizoen goed afsluiten en dan zien we wel.”

De concurrentie voorin bij Oranje is stevig. Brobbey zal het naar verwachting moeten opnemen tegen Donyell Malen en Memphis Depay in de strijd om de spitspositie. Tijdens de laatste interlandperiode kregen zowel Brobbey als Malen al de kans in de basis. Malen is in bloedvorm bij AS Roma en wordt door veel fans geopperd als eerste spits richting komende zomer. Depay ontbrak vorige periode nog door blessureleed, maar inmiddels is de topscorer aller tijden van Oranje weer terug op het trainingsveld.

Voor Brobbey ligt de focus voorlopig dan ook op zijn eigen prestaties. Als hij die lijn weet door te trekken, zou zijn droom om als eerste spits aan een WK te beginnen zomaar werkelijkheid kunnen worden.