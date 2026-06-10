Ineens heel ander geluid over Lutsharel Geertruida

Sunderland hoopt toch langer door te gaan met , zo maakt de nummer zeven van Engeland duidelijk op de clubwebsite. Een maand geleden werd duidelijk dat de club de koopoptie in zijn huurcontract niet zou lichten.

Geertruida vertrok in de zomer van 2024 voor twintig miljoen euro van Feyenoord naar RB Leipzig, waar hij geen prettig eerste seizoen draaide. De verdediger besloot vorige zomer in de slotfase van de transfermarkt op huurbasis te vertrekken uit Duitsland en ging aan de slag bij Sunderland. De Engelse club bedong daarbij een koopoptie voor zo’n 23 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

In Noord-Engeland kwam Geertruida in alle competities tot dertig wedstrijden in het eerste elftal. Een vaste basisplaats had de Nederlander echter nooit onder Régis Le Bris. Begin mei maakte Philipp Hinze van het Duitse Sky bekend dat Sunderland niet van plan was om de koopoptie te lichten, waardoor Geertruida terugkeert naar RB Leipzig. Daar ligt hij nog tot medio 2029 vast, maar een langer verblijf in Duitsland is ook niet waarschijnlijk, zo stelde Hinze destijds.

Inmiddels is duidelijk dat Sunderland toch langer door wil met Geertruida. De club deelt op de clubwebsite namelijk de lijst met spelers die vertrekken bij de club, waar onder meer voormalig Ajacied Bertrand Traoré op staat. “De club kan bevestigen dat er gesprekken lopen met Lutsharel Geertruida”, schrijft Sunderland erbij. Het lijkt er dus op dat de Engelsen gaan proberen om de verdediger voor minder dan de afgesproken afkoopsom over te nemen.