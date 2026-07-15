Drie clubs melden zich voor Hadj Moussa: Feyenoord verlangt hoofdprijs

Como 1907, Paris FC en Sunderland AFC hebben onlangs geïnformeerd naar , zo meldt FR12. Hoewel de drie clubs de 24-jarige Feyenoorder volgen, hebben zij zich vooralsnog niet met een concreet bod gemeld in Rotterdam. Vanuit Frankrijk, Engeland en Italië wordt de situatie van de Algerijnse international nauwlettend in de gaten gehouden. Feyenoord hanteert naar verluidt een vraagprijs van ongeveer 37 miljoen euro voor de aanvaller. Een vertrek voor dat bedrag zou een absoluut uitgaand transferrecord betekenen voor de club.

Eerder was een overstap naar Saudi-Arabië al aan de orde, maar biedingen van dertig miljoen euro van zowel Al-Ahli als Al-Hilal werden door Feyenoord afgewezen. Al-Ahli zag in Hadj Moussa een mogelijke opvolger van Riyad Mahrez en bracht een fors bod uit, maar schakelde na de afwijzing door naar Francisco Trincão van Sporting Portugal. Technisch directeur Dévy Rigaux heeft laten doorschemeren dat de club alleen wil meewerken aan een transfer bij een absoluut recordbedrag.

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De toenemende interesse volgt op een sterk seizoen waarin de aanvaller in veertig officiële wedstrijden goed was voor veertien doelpunten en zeven assists. Als beloning voor die prestaties werd zijn contract vorig jaar al vroegtijdig opengebroken en verlengd tot medio 2030. Zelf liet Hadj Moussa zich vorige maand al uit over zijn sportieve toekomst. "Misschien ga ik weg, misschien blijf ik, we weten het op dit moment allebei niet", zo gaf hij aan. Daarbij sprak hij een duidelijke voorkeur uit voor een toekomstige stap naar de Premier League, al noemde hij ook Spanje en Frankrijk als aantrekkelijke competities.

De geïnteresseerde clubs zijn momenteel volop bezig met versterkingen voor het nieuwe seizoen. Zo eindigde Como onder leiding van trainer Cesc Fabregas als vierde in de Serie A, waarmee de Italiaanse ploeg zich kwalificeerde voor de Champions League. Sunderland bereidt zich na een zevende plaats in de Premier League voor op Europees voetbal en zoekt naar aanvallende versterking. Ondertussen is Feyenoord achter de schermen al bezig met een mogelijke opvolger: de Rotterdammers zijn concreet in de markt voor Sami Ouaissa van NEC, die expliciet wordt genoemd als vervanger mocht Hadj Moussa daadwerkelijk vertrekken.