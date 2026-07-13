Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink (38) overleden

In een woning aan de Korte Molenstraat in Borculo is maandag een overleden persoon aangetroffen. Dat heeft de politie bevestigd. De woning en de directe omgeving zijn afgezet voor onderzoek, terwijl forensische opsporing onderzoek doet naar de doodsoorzaak. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie vooralsnog geen mededelingen gedaan. Bronnen melden echter aan het Algemeen Dagblad dat het gaat om scheidsrechter Rob Dieperink. De arbiter uit Borculo gold jarenlang als een van de talentvolste Nederlandse scheidsrechters en beleefde de afgelopen maanden een uiterst bewogen periode.

Dieperink begon in 2012 als professioneel scheidsrechter en maakte in november 2017 zijn debuut in de Eredivisie. Vervolgens groeide hij uit tot een vaste waarde in het Nederlandse betaald voetbal. Vooral als videoscheidsrechter maakte hij internationaal naam. Sinds 2022 stond hij op de FIFA-lijst als VAR en was hij actief tijdens het EK 2024, in de Champions League, Europa League en Conference League. Een van de hoogtepunten uit zijn carrière was zijn aanstelling als assistent-VAR bij de Europa League-finale van 2024.

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De afgelopen maanden kwam Dieperink echter om andere redenen in het nieuws. In april werd hij in Londen aangehouden op verdenking van grensoverschrijdend gedrag met een minderjarige, toen hij daar als VAR actief was bij een Europees duel. De Britse politie seponeerde de zaak korte tijd later wegens gebrek aan bewijs. Desondanks had de kwestie grote gevolgen voor zijn loopbaan. De FIFA schrapte hem van de arbitragelijst voor het wereldkampioenschap, terwijl hij aanvankelijk als videoscheidsrechter voor het toernooi was geselecteerd.

Sinds de gebeurtenissen in Engeland kwam Dieperink niet meer in actie op de Nederlandse velden. Voor de laatste speelronde van het seizoen werd hij door de KNVB uit de aanstellingen gehouden vanwege de grote media-aandacht. De voetbalbond liet eerder weten hem intensief te begeleiden en werkte aan een geleidelijke terugkeer na de zomerstop, mogelijk via wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Tot die rentree zal het na dit verschrikkelijke nieuws echter helaas nooit komen.