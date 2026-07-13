Hans Kraay jr. haalt hard uit: 'Hij heeft Ronaldo vermoord'

Hans Kraay jr. heeft in zijn rol als columnist ongemeen hard uitgehaald naar de inmiddels opgestapte bondscoach Roberto Martínez. Volgens de analist van ESPN ligt de teleurstellende rol van tijdens het afgelopen wereldkampioenschap niet aan de leeftijd van de vedette, maar puur aan de tactische keuzes van de Spaanse keuzeheer. De oud-voetballer stelt zelfs dat de trainer de aanvallende kwaliteiten van de Portugees volledig teniet heeft gedaan.

Er was tijdens het toernooi veel te doen over de rol van de 41-jarige aanvoerder van de Portugese nationale ploeg. Waar veel volgers zich kritisch uitlieten over de fitheid en toegevoegde waarde van de sterspeler, neemt Kraay het in Voetbal International juist nadrukkelijk voor hem op. "Ik hoor absoluut niet bij de mensen die hem uitlachen en die het belachelijk vinden dat hij met zijn 41 jaar nog zo gretig is als een jonge hond", stelt de verslaggever. Het probleem lag volgens hem niet bij de speler van Al-Nassr, maar bij de veldbezetting van het elftal dat eerder deze maand in de achtste finales werd uitgeschakeld door Spanje. "Wat ik wél lachwekkend vind, is dat hij op dit WK totaal verkeerd gebruikt is", vervolgt de columnist.

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De kern van de kritiek richt zich op de posities waar de routinier de bal ontving tijdens de vijf wedstrijden die hij op het toernooi speelde. Volgens Kraay moest de topschutter te veel meters maken om gevaarlijk te kunnen worden. "Als je niet meer je snelheid hebt en elke keer op de middellijn wordt aangespeeld en daarna nog zestig meter moet overbruggen, had ik toch een keer aan Roberto Martínez gevraagd: kunnen we niet zorgen dat ik een metertje of veertig hoger aan de bal kom?", aldus het vaste gezicht van Goedemorgen Eredivisie.

Daarnaast snapt de televisiepersoonlijkheid niet dat het elftal de luchtmacht van hun spits onbenut liet. Hoewel de rechtspoot in zijn 441 speelminuten toch nog drie keer tot scoren kwam, werd zijn befaamde kopkracht volgens de analist genegeerd. "Er is nog een ding dat Ronaldo heel goed kan en dat is koppen in een volle zestien. Maar ik heb de indruk dat Martínez dat nog steeds niet weet", klinkt het harde oordeel. "Met andere woorden: Martínez heeft Ronaldo vermoord", luidt de meedogenloze conclusie van de oud-trainer.

Voor Martínez was het toernooi in de Verenigde Staten overigens direct zijn laatste klus bij de Zuid-Europeanen. Na de 0-1 nederlaag tegen de Spanjaarden in Dallas kondigde de oefenmeester zijn vertrek aan, waarna de voetbalbond razendsnel Jorge Jesus als zijn opvolger presenteerde. Of de nieuwe bondscoach nog over zijn sterspeler kan beschikken, is momenteel de vraag. De veelbesproken aanvaller heeft weliswaar bevestigd dat hij zijn laatste WK heeft gespeeld, maar beraadt zich nog op zijn algehele toekomst als international.